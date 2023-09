Volition y más compañías cierran, ¿la consolidación devorará a los estudios pequeños?

Mientras gigantes como Xbox, PlayStation y Tencent se consolidan, estudios con un gran legado o pequeños desarrolladores indie desaparecen de la noche a la mañana. En meses recientes, al menos 4 compañías han cerrado sus puertas o se han visto forzadas a abandonar la creación de videojuegos.

Esta tendencia es preocupante, pues el cierre de un estudio significa la desaparición de una perspectiva creativa única que, seguramente, habría gestado experiencias interesantes y divertidas, en caso de tener una oportunidad para seguir.

Por otro lado, el cierre de estudios es el reflejo de la industria actual, una maquinaria que no perdona errores y que continuamente acaba con el sueño de muchos desarrolladores. A continuación, analizamos los casos más recientes para entender qué está pasando.

La caída de Volition

El caso más sonado de los últimos días es el de Volition, compañía que estuvo activa por 30 años y que se esfumó de la noche a la mañana. ¿El motivo de su cierre? Un tropiezo de Embracer Group, compañía que ha crecido desmesuradamente hasta convertirse en uno de los editores más importantes. Es un gigante con más de 120 estudios y continuamente presume que tiene decenas de desarrollos activos.

La industria está llena de riesgos y a Volition le tocó pagar los platos rotos de un trato multimillonario que salió mal. Embracer se frotó las manos cuando Savvy Games, compañía del príncipe heredero de Arabia Saudita, le prometió un acuerdo de $2 MMDD.

Al final, las negociaciones se vinieron abajo junto con las acciones de Embracer, que de inmediato tuvo que recurrir a un plan de emergencia nada agradable: cancelación de juegos, despidos y cierres de estudios. La cuestión es que el editor dio luz verde al plan, incluso cuando registró buenos resultados financieros.

Un acuerdo que se vino abajo selló el futuro de Volition

Volition no sólo es una desarrolladora con 3 décadas de historia, también es un estudio que luchó y se aferró a la industria varias veces para sobrevivir. Su origen se remonta a 1993, año en que nació Parallax Software, compañía que posteriormente se dividió en Outrage Entertainment y Volition.

A partir de ahí, los creadores de Saints Row emprendieron un vertiginoso viaje que los llevó a la ruina. Trabajaron con Interplay Entertainment, empresa que se declaró en bancarrota. Posteriormente se asociaron con THQ, que también pasó por una crisis y quebró. Luego pasaron a manos de Koch Media, actualmente conocida como Plaion. Fue así como llegaron a Deep Silver y Embracer Group tras varias dificultades.

A finales de agosto, Volition se trasladó a Gearbox Entertainment y, poco después, cerró definitivamente. Decir 30 años es fácil, pero pocas empresas del tamaño y alcance de Volition pueden contar una historia similar. El estudio creó escuela en la industria e hizo aportaciones valiosas para el crecimiento del entretenimiento digital.

Volition y sus 30 años de historia se esfumaron

Sí, en su camino cometió varios errores y, para muchos, ya no tenía algo que ofrecer después del criticado Agents of Mayhem y el polémico reboot de Saints Row. Sin embargo, la industria demostró una vez más que los grandes conglomerados no dudarán cuando consideren necesario cortar cabezas, incluso si sus reportes financieros están en números verdes.

La noticia fue abrupta para todos, incluyendo a los desarrolladores que no recibieron un aviso previo sobre el cierre. Por si fuera poco, Embracer aprovechó la ocasión para hacer una oleada de despidos en Gearbox Publishing, otra de sus ramas.

Los grandes editores indies van en picada

Si un estudio con 30 años de historia puede esfumarse de pronto, la situación puede ser mucho más complicada para una empresa independiente; incluso si hablamos de algunos de los editores más sobresalientes de dicho sector del mercado.

En días recientes se reveló que Devolver Digital y TinyBuild se desplomaron en bolsa y el valor de sus acciones cayó 90% en comparación con sus cifras de hace unos meses. Una vez más, los gigantes de la industria están implicados, en esta ocasión, son Sony y Microsoft.

Editores de la industria indie sufren por malos acuerdos

Analistas revelaron que ambos estudios independientes fueron impactados por malos acuerdos relacionados con PlayStation Plus y Xbox Game Pass. Esto pone en evidencia que ese modelo de negocios no siempre es conveniente ni benéfico en todos los contextos.

Al final, Devolver Digital y TinyBuild se verán obligados a modificar su estrategia actual, y eso conlleva riesgos enormes. Todos sabemos que varios pasos en falso pueden significar el fin, y sería lamentable para muchos y hasta para la industria que alguna de estas compañías desapareciera.

La ambición puede destruir estudios

El fracaso de The Lord of the Rings: Gollum fue una estocada mortal para Daedalic Entertainment, estudio que abandonó el desarrollo de videojuegos. La empresa alemana estaba habituada a trabajar en Deponia, su IP estelar, y en otras producciones que nunca buscaron la complejidad de un AAA.

Sin embargo, todo cambió cuando se le presentó la oportunidad de trabajar con El Señor de los Anillos. Esto incluso atrajo la atención de NACON, que adquirió a la desarrolladora a inicios de 2022 sin saber el desastre que se avecinaba.

El desarrollo de The Lord of the Rings: Gollum fue planteado como un reto para Daedalic Entertainment, que decidió salir de su zona de confort para aventurarse a un desarrollo mucho más ambicioso y basado en unas de las franquicias de entretenimiento más importantes.

Si bien el proyecto fue una oportunidad para que la compañía subiera de nivel y demostrara su experiencia, acabó siendo una trampa letal que concluyó en despidos, en la cancelación de otro proyecto de El Señor de los Anillos y el cese en las operaciones de desarrollo.

¿Por qué para Daedalic Entertainment no simplemente se apegó o regresó a sus raíces con aventuras gráficas point and click? La desarrolladora es un referente en el género; sin embargo, para nadie es un secreto que este tipo de juegos son de nicho y no llegan a los grandes públicos.

Debido a esto, el estudio arrastra problemas financieros desde 2016 y ha tenido que cerrar varias de sus oficinas. Al final, Daedalic Entertainment sigue en pie de milagro después de que esa última alternativa para expandir su mercado fallara.

La crisis económica alcanzó a los estudios pequeños

Los cambios en la fluctuante economía mundial y la volatilidad de la industria pueden ser mortales para los estudios más pequeños. Los casos de Lince Works y Mimimi Games dejan en evidencia lo duro y despiadado que puede ser el mercado.

En el caso de Lince Works, estudio español, el sueño se acabó por dificultades económicas. A pesar de que tuvo un éxito moderado con Aragami y Aragami 2, le fue imposible crear nuevas franquicias para captar la atención de audiencias diferentes y demostrar todo su talento.

Los pequeños estudios sufren por las exigencias de la industria actual

Por el otro lado, la desarrolladora alemana cerró por el “alto costo personal” que implica desarrollar videojuegos. Mimimi Games relató parte de su dura experiencia en la creación de sus títulos, que afectó a sus desarrolladores y a sus familias.

A pesar de que su más reciente juego, Shadow Gambit: The Cursed Crew, fue un éxito entre la crítica y los jugadores, al estudio no le quedó de otra que abandonar ese camino. Eso significa que ni siquiera los juegos de calidad te garantizan un lugar medianamente estable en la industria.

Un ciclo sin fin

Lamentablemente, es probable que esta tendencia continúe en los próximos meses y más estudios pequeños y medianos cierren para siempre porque la industria se ha convertido en una especie de ruleta rusa donde no importa lo que hagas: siempre hay algo que puede salir muy mal.

Mientras las compañías grandes impulsan modelos de negocio sostenibles para pocos y ciclos de desarrollo frenéticos e incitan a la competencia despiadada, las empresas con menos oportunidades están en riesgo latente de desaparecer o, en todo caso, de ser adquiridas para sobrevivir y adaptarse a esta dinámica. El problema que se suma en ese caso es que tendrán poco espacio para solucionar un tropiezo o cambiar de rumbo sin antes ser sacrificado.

Por supuesto, nada de esto detendrá la competencia entre Sony, Microsoft y Tencent por tener una mayor rebanada del pastel. Tampoco generará dudas en Google, Netflix, Apple y Amazon, que buscan entrar a como dé lugar a la industria.

Como lo advirtió Shawn Layden, exdirectivo de PlayStation y actual asesor de Tencent, desde 2021: la consolidación puede llevar a sobreponer siempre la rentabilidad sobre la creatividad. Lo que en algún momento provocará la muerte de la diversidad, pues la búsqueda de una mina de oro que se apegue a las tendencias de la industria será lo más importante.

Sí, Volition, Daedalic Entertainment, Lince Works y Mimimi Games tropezaron en algún momento, pero no por ello dejan de ser algunas de las víctimas de este proceso de consolidación que, seguramente, arrastrará a más estudios en el futuro.

