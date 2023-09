Un teclado es la revolución de los juegos de peleas - Reseña Snack Box Micro 2023

Mi eterna búsqueda del control perfecto para juegos de pelea me llevó a probar suerte con el Snack Box Micro 2023, un control que ha ganado gran popularidad en el ambiente competitivo. Este pequeño control pertenece a la categoría leverless, aunque es probable que estés más familiarizado con el término Hit Box al momento de hablar de arcade sticks con botones en lugar de palanca. Esto ocurre porque la marca Hit Box es pionera en la fabricación de estos controles y se convirtió en un referente de este tipo de accesorios. Los Hit Box o leverless, son más parecidos a un teclado de computadora que a un control y tienen muchas características únicas que los hacen ver superiores al resto de controles. Alguno jugadores insisten en que su uso debería estar prohibido a nivel competitivo.

Esta polémica ha llegado a algunos organizadores de torneos y compañías como Capcom, que decidieron a prohibir por un tiempo el uso de estos controles al considerarlos ilegales. La regulación de los leverless ha cambiado y cada vez es más común encontrar este tipo de dispositivos en torneos, situación que ha causado molestia en algunos jugadores porque aseguran que usarlos es hacer trampa. Jugadores profesionales como Daigo "The Beast" Umehara o Hajime "Tokido" Yaniguchi, usan leverless en competencia y cada vez hay más jugadores que cambian una palanca por botones. La tendencia por usar leverless sigue en aumento, aunque vale la pena aclarar que usar este tipo de control no te hará mejor y ni te garantiza la victoria. Prueba de esto son el dominicano Saul Leonardo "MenaRD" Mena II y Dominique "SonicFox" McLean, campeones del género de peleas que prefieren el uso de controles tradicionales.

Después de este breve acercamiento con con los leverless. te cuento que en este artículo te daré mi análisis del Snack Box Micro 2023 creado por la compañía independiente Junk Food Custom Arcades. Este modelo en particular ha ganado gran popularidad en la escena competitiva, pero en el catálogo de esta marca incluyen otros controles muy particulares. Debo adelantar que Snack Box Micro 2023 es difícil de conseguir, pero si estás interesado en probar un leverless es posible encontrar otras opciones en el mercado o puedes construir un diseño personalizado con ayuda de un tutorial. Esta reseña está enfocada al Snack Box Micro 2023 pero también aprovecho el espacio para darte un acercamiento a los leverless.

Con tu compra recibirás un Snack Box Micro 2023 y un cable USB-C a USB-A. Esto es todo lo que necesitas para empezar a jugar ya que el dispositivo es compatible de forma nativa con PlayStation 5 (solo con juegos de pelea), PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, Android y Steam Deck. Al conectarlo a la plataforma de tu elección es posible que el control no responda de inmediato, esto ocurre porque el Snack Box Micro 2023 no detecta la plataforma en automático, pero bastará con mantener presionado un botón al conectarlo para poder usarlo sin problemas. El control recordará tu última elección así que no tendrás que hacer este proceso cada vez que lo conectes a la misma plataforma. Toda esta información viene descrita en una tarjeta de consulta incluida con el leverless y también podrás revisarla en la aplicación que puedes descargar de forma gratuita en tu dispositivo móvil Android o IOS.

Al recibir el producto me sorprendió lo pequeño que es, ya que mide 25.4 cm de largo x 12.7 cm de ancho x 1.27 cm de grosor, aproximadamente. Su tamaño hace que sea muy fácil de transportarse y como usuario de un arcade stick vaya que se agradece. Si viajas a torneos o retar con tus amigos de forma presencial seguro has sufrido por tener una mochila en la espalda con un arcade stick de 2 o 3 kilos. Después de un tiempo esto se vuelve cansado, pero con el Snack Box Micro 2023 te evitarás esta molestia.

El Snack Box Micro 2023 en acción

En la parte inferior encontraremos una almohadilla para evitar que el control se deslice con movimientos bruscos y al mismo tiempo, sea cómodo de usar encima de las piernas o en un escritorio. Algo que me dejaba intranquilo es que por su tamaño y peso, el Snack Box Micro 2023 sufriera deslizamientos pero esto no sucede.

Este leverless se siente sólido y resistente a pesar de estar construido en plástico y acrílico, además el modelo tiene un buen acabado. El Snack Box Micro 2023 tiene 11 botones de 24 mm y uno extra de 30 mm para el botón de salto, el resto es un case que podrás abrir después de retirar algunos tornillos en la parte trasera. La versión de este análisis es el Snack Box Micro EVO, una edición con arte que conmemora el torneo EVO 2023 celebrado en agosto.

Esta edición incluye tapas convexas para dar una sensación cercana a los botones Sanwa, pero las versiones normales incluyen tapas cóncavas. La sensación de los botones es cómoda y firme, tienen el sonido característico de los switches mecánicos pero es posible cambiarlos por otros switches menos ruidosos o que ofrezcan una sensación diferente. Es fácil de personalizar porque cada botón incluye 1 switch Kailh rojo de bajo perfil, que se puede cambiar por el color de tu elección. Podrás instalar el que más te guste de forma sencilla. La combinación de tapas convexas con switches rojos que viene de fábrica me pareció cómoda, así que no vi necesario hacer algún cambio.

Para las funciones de servicio, se han puesto a nuestra disposición 6 pequeños botones en la parte superior. Estos botones son algo incómodos por su firmeza, considerando que debemos presionarlo constantemente al estar en el modo entrenamiento. Te explico, normalmente, en PlayStation y en algunos casos en PC, al usar un control oficial podemos disponer del touchpad para reiniciar el modo entrenamiento. La función de los tres botones del touch pad es ubicarnos en algún punto de la pantalla sin pasar por algún menú: izquierda, centro y derecha. En el caso del Snack Box Micro 2023, solo tendremos un botón dedicado, por esta razón siempre reiniciarás la situación en medio, a menos que entres al menú y selecciones otra ubicación. Esto me pareció algo incómodo al tener que presionarlo constantemente, sobre todo al verme forzado abrir un menú para cambiar la posición de los personajes.

Parece un teclado pero es uno de los mejores controles actualmente

Algo interesante es que el Snack Box Micro 2023 tiene luces RGB que reaccionan a tus pulsaciones. Los colores y modos se pueden personalizar desde la aplicación de Junk Food Custom Arcades y hay muchas opciones para que elijas la que más te guste. Para hacer esto basta con sincronizar tu control y tu dispositivo móvil a través de bluetooth, después tendrás un menú completo donde podrás elegir varias opciones. En este apartado tuve algunos problemas porque por más que intenté no pude sincronizar el control después de seguir las indicaciones. Tras varios intentos, al fin lo logré, aunque no entendí si estaba haciendo algo mal o simplemente era un error de sincronización. Una vez sincronizados, dentro de la aplicación encontrarás la opción de elegir colores, intensidad del brillo de las luces y varios patrones que se activarán cuando el control se mantenga estático. Aunque este tipo de iluminación es un extra y hasta parece algo innecesario, EL RGB le da una apariencia muy llamativa al control y ayuda a darle parte de tu personalidad. Esto sumado a que la versión con acrílico transparente es fácilmente personalizable porque puedes retirar la parte superior y color alguna imagen o diseño de tu elección.

Algo importante sobre el Snack Box Micro 2023 es que al tratarse de un accesorio para competencia, se conecta a través de un cable. Fue diseñado así para garantizar una buena comunicación entra el accesorio y la plataforma que estés usando. Además, en los torneos oficiales, una de las reglas habituales es que los controles deben ser alámbricos para evitar el riesgo de desconexiones en medio de una pelea. Por esta razón, el Snack Box Micro 2023 incluye un cable trenzado de 1.8 m de extensión.que a primera vista parece duradero y de buenos materiales. Lo ideal es que uses el cable que incluye pero si lo pierdes o se daña por alguna razón, podrás usar otro, siempre y cuando sea USB-C.

El Snack Box Micro 2023 es muy compacto

Como te decía al principio, jugar con un leverless es similar a jugar con un teclado, aunque la disposición de los botones es algo distinta. Si llevas tiempo jugando en PC es muy probable que estés acostumbrado a las teclas WASD, sin importar el género. Con los leverless las cosas ocurren un poco diferentes. Aunque se mantienen las direcciones izquierda, abajo y derecha, en la parte baja del control encontraremos un botón más grande que el resto. Este botón es primordial porque cumple la función del botón arriba o salto, su ubicación hace que podamos presionarlo fácilmente con alguno de los dos pulgares.

Que un botón dedicado al salto tenga esta ubicación puede parecer incómodo pero es todo lo contrario. Es probable que te lleve algún tiempo asimilar este cambio pero resulta natural una vez que acostumbras, porque en lugar de hacer el recorrido normal de neutra a arriba, bastará con presionar un botón. Lo mismo aplica para cada dirección, ya que en lugar de hacer un movimiento completo, puedes presionar la dirección que necesites de forma directa. De esta forma se elimina por completo el riesgo de tener errores, al menos durante una secuencia. Esto quiere decir que si te equivocas, no habrá forma de culpar al control.

Es claro que reducir el umbral de errores es algo ventajoso, porque te ahorra tiempo y evita marcar alguna dirección sin querer, pero al jugar por años con un pad o un arcade stick, la transición de un control a otro puede resultar complicada. En mi caso, aunque pude acostumbrarme en un par de semanas, aún tengo problemas para bloquear ataques correctamente y marcar supers a buena velocidad. En muchos casos, tengo la sensación de ser demasiado lento pero el problema real es que tengo que detenerme a pensar para marcar movimientos complicados. El primer indicador de que te has acostumbrado a un control es poder hacer tus movimientos de forma automática, casi por instinto. Y esa es la parte difícil, pero es posible después de algunas horas de práctica. Lo más importantes es la dedicación y constancia.

Pruébalos y elige con sabiduría

Como dije al principio, decidí probar suerte con un leverless en mi busca de un control perfecto, pero quiero aclarar que el control perfecto no existe. Creo que el mejor control es el que te de la certeza de que podrás hacer cada movimiento como lo tienes planeado y esto te dará la tranquilidad de que todo saldrá bien. Entonces, el control perfecto es el que te de seguridad al jugar y además te haga sentir cómodo mientras lo usas. En mi caso, uso un Dualshock 4 en Dragon Ball FighterZ y otros juegos rápidos como Guilty Gear -Strive- , pero prefiero el arcade stick para jugar Street Fighter 6 y The King of Fighters XV. La razón es que puede moverme más rápido con un pad pero me resulta más sencillo marcar movimientos complicados con un una palanca. El arcade stick me parece mejor cuando tengo que hacer combos con cancelaciones o tengo que responder con un reversal en reacción.

En ambos casos, he encontrado ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el pad, suelo presionar direcciones de forma involuntaria que derivan en errores garrafales, mientras que en el arcade stick me suelen costar las secuencias en reacción hacia la izquierda. Esto hace que por una u otra razón, tantas inseguridades se metan en mi cabeza y piense en las 1000 y 1 formas en las que tiraré mi combo o perderé el round.

Mi intención es usar toda experiencia con ambos controles y transferirla al Snack box Micro 2023. Las ventajas son claras al hablar de su tamaño y transportación, pero si logro dominarlo, es probable que me limite a pensar en el flujo de las peleas y aproveche su velocidad. Tras varias semanas de uso he podido realizar combos largos y hacer cancelaciones complejas en juegos como The King of Fighters XV. Lamentablemente, aún no siento la confianza al momento de bloquear que me garantice tomar buenas decisiones, también me es complicado hacer algunos movimientos rápidos como el super salto. Mi problema más constante es mi nula habilidad con mis dedos de la mano izquierda. Confió en que después de muchas horas de dedicación al fin podré acostumbrarme al 100%,

Izquierda: El polémico control Gafro Derecha: Daigo utiliza actualmente este Hit Box modificado

También vale la pena considerar otro tema importante para sacarle más provecho al leverless, la limpieza de direcciones cardinales opuestas simultáneas conocida como SOCD por sus siglas en inglés. Este sistema se encarga de darle prioridad a una dirección cuando se presionan botones opuestos. Por ejemplo, si presionas arriba y abajo al mismo tiempo, normalmente el botón que se mantiene es arriba. Esta característica ha puesto en el ojo del huracán a los leverless, ya que consideran que tener opciones únicas que los demás controles no tienen, significan una ventaja clara al momento de jugar. Lo mismo ocurre al usar controles personalizados que tengan más botones, como le el caso de Daigo "The Beast" Umehara con su extraño control diseñado por el jugador "Gafro". Esto le permitía a Daigo, avanzar y hacer movimientos de carga al mismo tiempo o realizar supers de carga prácticamente instantáneos, además de tener otras opciones macro con los botones extra.

El tema se volvió tan complejo que en 2019 se estableció que el uso de controles tipo leverless o con modificaciones que dieran ventaja al jugador estaba terminantemente prohibido, sin embargo, los lineamientos eran confusos. Para terminar con esta polémica, Capcom tomó la decisión de permitir los controles leverless en torneos oficiales, siempre y cuando incluyan un modo que niegue las dirección opuestas. Es decir, cuando presiones izquierda y derecha o arriba y abajo, al mismo tiempo, la orden hará al personaje regresarán a posición neutral. Esto provoca que el personaje se quede inmóvil, como si soltarás el control de pronto. Si esta configuración está disponible en tu control, estarás libre de culpas. Por fortuna, gracias a una reciente actualización, es posible elegir este modo en el Snack Box Micro 2023 pero también tiene disponibles otras configuraciones que puedes usar cuando quieras.

Important update regarding controllers. pic.twitter.com/WbFb013CDA — Capcom Fighters (@CapcomFighters) May 24, 2019

Lo interesante ocurre cuando te das cuenta que puedes usar este sistema a tu favor. Gracias a la capacidad de regresar en automático a la posición neutral, es posible marcar secuencias con atajos. O incluso cambiar tu defensa baja a defender de pie de una forma más cómoda y rápida. Te recomiendo buscar tutoriales y tips para que puedas sacarle más ventaja a tu leverless. En mi caso, he tratado de explorar sus usos y he valorado si vale la pena adaptarse a los atajos o no, ya que hay que aprenderlos desde 0 y desechar algunas técnicas y fundamentos tradicionales.

El Snack Box Micro 2023 es una gran opción, es una lástima que sea difícil de conseguir

Considero que el Snack Box Micro de Junk Food Custom Arcades vale mucho la pena, sin embargo, es costoso y difícil de conseguir. El modelo 2023 que es compatible con PlayStation 5 se puede conseguir a cambio de $265 USD más envío, sin embargo, este y los demás modelos se encuentran agotados temporalmente en la página oficial. Normalmente la tienda abre un periodo de pedidos, que después de algún tiempo de fabricación serán enviados.

Tuve la suerte de pedirle a un buen amigo que me consiguiera un Snack Box Micro 2023 durante su visita a Evo 2023, de otra forma me hubiera sido muy complicado adquirirlo. Debo decir que esto me parece un gran problema, ya que es un muy buen producto que vale la pena por sus características a pesar de su costo.

Aunque te lo recomiendo, es difícil considerar la compra del Snack Box Micro 2023 al no estar disponible al momento de escribir este artículo, pero además de este control, existen más opciones si quieres probar el mundo de los leverless. Muchos de estos controles son de bajo costo y están diseñados para que los uses en PC, pero también existen opciones de marcas reconocidas para consolas. Por ejemplo, el Victrix Pro FS-12 con materiales de buena calidad y acabados premium o el Kitsune de Razer, que ofrece un tamaño compacto y switches ópticos. El control de Razer parece tener todo lo necesario para convertirse en un rival directo del Snack Box Micro 2023, pero lo sabremos hasta que se estrene el 30 de octubre de 2023.

Si estas interesado en este tipo de accesorios o te gustaría que probemos alguno en especial, háznoslo saber en los comentarios. ¿Haz usado este tipo de controles? Cuéntame tu experiencia.

