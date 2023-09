Star Fox está muerto: éstos son los 6 clavos que sellaron su ataúd

A lo largo de los años, Nintendo ha sabido mantener la popularidad de sagas como Mario Kart, Splatoon y The Legend of Zelda e incluso ha dado oportunidad de que resurjan Metroid y Fire Emblem; sin embargo, mantiene en el olvido a Star Fox, y no sabemos si regresará.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

¿Qué ha pasado con la saga? Hay varios factores que afectaron al popular equipo de pilotos integrado por Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Hare y Slippy Toad, y se convirtieron en los clavos para atraparla en un ataúd. Será mejor que veas cada uno para saber si estás de acuerdo.

El último juego de Star Fox salió hace más de 7 años

1. Star Fox Zero y el efecto Wii U

En 2016, Star Fox Zero prometió regresar la saga al lugar que merecía, pero se quedó en el intento. El juego se veía increíble y ofrecía escenarios detallados como nunca habíamos visto en el Lylat System, pero el gameplay sorprendió de muy mala forma. ¿Por qué sucedió esto? Porque Nintendo y PlatinumGames se concentraron en las características únicas del Wii U GamePad para ofrecer una experiencia diferente que solamente causó molestias y que terminó en el fracaso gracias al efecto Wii U.

¿Qué quiero decir con efecto Wii U? A que la consola absorbió Star Fox en su fracaso, pues Nintendo esperó demasiado para lanzar una nueva entrega del shooter de naves y, cuando por fin lo hizo, simplemente lo arrastró a su ataúd aún cuando tenía posibilidades de sobrevivir.

El gameplay del título dejó mucho que desear

2. Star Fox Command y sus experimentos

Algunos fans consideran que la caída de Star Fox ocurrió durante la época de Wii U. No obstante, sería injusto decir que la incomprendida consola es la única culpable. Regresemos al lanzamiento de Star Fox Command, que fue cuando Nintendo comenzó a experimentar con la saga para aprovechar las ventajas de su hardware en turno. ¿A qué me refiero? A ese sistema de juego trazando líneas en la pantalla táctil de DS para dar indicaciones a nuestro equipo, como si se tratara de un título de estrategia por turnos que no es ni representa la esencia de Star Fox. En ese momento el ataúd recibía otro clavo y comenzaba a cerrarse.

Star Fox Command fue el primero de la saga en tener opciones en línea

3. La ausencia de Star Fox en Wii

Después del lanzamiento de Star Fox Command para Nintendo DS en 2006, los fans tuvieron que esperar 10 años para volver a ver una entrega, ya que no hubo aventuras de Fox McCloud en Wii. Esto significa que la saga no aprovechó el enorme éxito de la consola para consolidarse, a diferencia de otras como New Super Mario Bros y Xenoblade Chronicles. Así, Star Fox comenzó su triste declive en una muy prolongada ausencia y consiguió un clavo más.

Por si te lo perdiste: Nintendo Switch 2 necesita más que potencia; estos juegos pueden volverla un éxito

4. Star Fox Guard no era un Star Fox

Seguramente recuerdas que Star Fox Zero llegó en un pack bastante atractivo para los fanáticos y coleccionistas que contenía también Star Fox Guard, una entrega con Slippy y su tío como protagonistas. No obstante, y siendo completamente honestos, no era un Star Fox, se trataba de Project Guard, una propuesta de Shigeru Miyamoto que sólo usó el nombre de la saga para hacerla atractiva. Éste es un buen ejemplo de que Nintendo comenzó a utilizar la serie como una especie de “comodín” e hizo que perdiera seriedad. A esas alturas, el ataúd recibió otro clavo y comenzó a asfixiar lo que tenía en su interior.

Esta entrega dividió a los fans de la saga

5. La cancelación de Star Fox Armada

Además de lo que presentaron los 2 juegos lanzados para Wii U, hubo un título cancelado que pocos conocen: Star Fox Armada. Según el exartista de Retro Studios, Eric Kozlowsky, el proyecto era una entrega principal en la que el General Pepper pedía ayuda a Fox y compañía para buscar recursos que permitieran reconstruir Corneria después de acabar con Andross, aunque su búsqueda terminaría con una amenaza mayor.

Kozlowsky afirmó que el juego incluiría un modo multijugador cooperativo, modos online, un mundo abierto con una trama no lineal y que aparecería Wolf, pero todo quedó en una idea prometedora que se apagó como resultado de lo que Star Fox y Wii U vivían en ese instante.

Video relacionado: Nintendo Direct de junio: Resumen de noticias



6. La colaboración con Starlink: Battle for Atlas

Star Fox sí apareció en una entrega para Nintendo Switch, pero fue solamente como una colaboración y no como un juego de la saga. Starlink: Battle for Atlas se convirtió en una propuesta interesante que nos permitió ver en acción a los pilotos del Lylat System. Sin embargo, la aparición de los personajes en un juego para la híbrida pudo haber influido para frenar cualquier otro plan relacionado con una entrega principal, así que el trabajo de Ubisoft pudo poner el último clavo necesario para sellar el ataúd de la serie.

El título pudo dar una muestra de lo que Star Fox puede ofrecer en la actualidad

¿Habrá noticias de Star Fox en el futuro cercano?

La saga celebró su 30.° aniversario el pasado 21 de febrero y sus responsables hicieron la vista gorda. Esta es otra prueba de que es difícil que regrese, a pesar de que PlatinumGames, encargado de Star Fox Zero, y Takaya Imamura, exdiseñador de la serie, han mostrado sus deseos para que suceda.

Solamente queda cruzar los dedos para que sus responsables se den cuenta de que hay muchos fans que esperan novedades. Mientras tanto, lo único que podemos decir es que la compañía logró, quizá sin querer, lo que Andross nunca pudo: acabar con Star Fox.

¿Te gustaría ver un nuevo juego de Star Fox? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News