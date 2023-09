El nuevo Forza Motorsport es brutal; la nueva exclusiva de Xbox viene a toda velocidad a reclamar el podio

Sólo hay una manera de definir al nuevo Forza Motorsport y es bestial. Después de 5 años sin una entrega principal, la serie de carreras insignia de Microsoft está a punto de regresar para atrapar a todos los amantes del volante.

Hace unos días tuvimos la oportunidad de probar una versión casi final del juego y te adelantamos que cada segundo de espera valió la pena. Turn10 Studios lo hizo de nuevo y está terminando de cocinar una experiencia de carreras que se convertirá en el centro de carreras de los entusiastas del automovilismo.

Lo primero que tienes que saber sobre Forza Motorsport es que la manzana no cayó muy lejos del árbol. Por varias razones, es evidente que se trata de una nueva generación para la franquicia de carreras, pero sigue siendo el Forza que amas y conoces. De este modo, debes esperar una experiencia simcade más seria de lo que ofrece Forza Horizon pero que, al mismo tiempo, puede ser disfrutada casi por cualquiera.

Video: Forza Motorsport - Tráiler de Jugabilidad | Xbox & Bethesda Showcase 2022

Pero bueno, ¿qué tal está el nuevo Forza Motorsport? La experiencia que ofrece es espectacular o por lo menos eso nos adelantó esta versión casi final del juego. La versión de prueba no nos dio acceso a la enorme cantidad de autos que tendrá en su lanzamiento y nos limitó a una pequeña selección.

Pudimos elegir entre un Honda Civic Type R, un Subaru STI S209 y un Ford Mustang GT para iniciar nuestro camino en diferentes circuitos diseñados para la Carrera de Constructores, un sucesor espiritual de los modos clásicos de Forza 3 y 4. Inmediatamente nos llamó la atención su elegante presentación, la cual muestra que el automovilismo es velocidad, competencia y arte por partes iguales. Pasó poco tiempo antes de que nos pusiéramos detrás del volante por primera vez y es ahí donde nos quedó claro que lo del nuevo Forza va en serio.

Sólo pudimos jugar las primeras carreras de la Copa de Constructores, pero fue suficiente para que entendamos de qué va. Turn 10 quiere que sea una especie de RPG adaptado a un simcade como Forza. El concepto suena raro, pero es más común de lo que parece. La idea es que inicies tu carrera desde 0 y vayas compitiendo para comprar más autos y mejorando los que ya están en tu garage. Lo interesante es que cada carro puede ir subiendo de nivel y eso sirve para desbloquear nuevas partes para hacerlo más poderoso. Este modo tendrá actualizaciones postlanzamiento, por lo que seguramente nos tendrá un largo rato subiendo de nivel cada vehículo. Es enganchante y creemos que puede funcionar bien a largo plazo.

Como seguramente ya notaste, Forza Motorsport luce increíble. Los modelos de los coches se ven impecables, y son de los más realistas que han aparecido en sus juegos. A eso se suman sistemas de iluminación que añaden vida a los circuitos con reflejos y sombras que entregan profundidad a cada escena. Elementos como los detalles del asfalto y los fondos también ayudan a crear una experiencia más inmersiva. Y sí… aquí los vehículos reciben daño, aunque no pudimos dejar uno completamente destruido por más que lo intentamos. Nuestra única queja en este sentido es que la vista desde la cabina podría estar más detallada, pero tampoco está mal.

Hay otro elemento de la presentación que olvidamos mencionar, pero que es sumamente importante. Sí, nos referimos al audio. Un juego de carreras sólo está completo cuando te hace sentir el rugido de un motor por medio de las vibraciones que salen de tus bocinas. El diseño sonoro de Forza Motorsport es fenomenal, así que esa sensación brutal está presente. No obstante, también está diseñado minuciosamente para que te sientas dentro del auto y percibas el rugido del motor, el paso de otros autos y el impacto, si es que desafortunadamente te estampas contra tus rivales. Es sumamente emocionante ir conduciendo a toda velocidad y que el sonido del motor del rival te advierta que está a punto de alcanzarte y quiere quitarte el primer puesto. Un juego así necesita un audio inmersivo para triunfar y Forza Motorsport lo logra.

Forza Motorsport es deslumbrante

Forza Motorsport no sólo se ve espectacular, ¡también se juega espectacular!

Ahora sí, hablemos de lo que estás esperando. Es evidente que el nuevo Forza cumple en los gráficos, pero, ¿se juega tan bien como se ve? La respuesta es afirmativa.

La conducción es fenomenal. Nos hubiera encantado jugarlo con volante para verdaderamente sentirnos dentro del auto, pero incluso con mando tradicional la experiencia fue fantástica. Turn 10 construyó sobre su fórmula para dar una experiencia de automovilismo puro e intenso. Sentirás la velocidad en tus manos mientras te preparas para frenar en los momentos precisos y te acomodas para ir tomando ventaja poco a poco. También nos hubiera gustado poder probar más autos y climas para poner a prueba todo lo que ofrece el juego, pero debemos decir que nuestras impresiones iniciales son muy positivas.

Antes dijimos que había algo que llamó mucho nuestra atención y eso es que Forza Motorsport busca ser para cualquiera que tenga interés en los autos. Juegos como éste pueden percibirse como poco accesibles por un montón de razones y es evidente que Turn 10 Studios tomó cartas en el asunto. La razón por la que brilla es que es un simcade que puede ser tan profundo como quieras. Si buscar jugar sin ayudas e iniciar todas las carreras en último lugar puedes hacerlo; de hecho, serás recompensado por ser un piloto al que le gusta superar retos. En cambio, si lo que quieres es pasar un buen rato en una fantasía donde tienes el talento de Alain Prost puedes apagar todas las ayudas y pasarla increíble.

Eso no sólo aplica para lo que ocurre en la pista. Dentro de los menús de tuneo y mejoras puedes pasar horas haciendo ajustes y experimentando para que el auto tenga el desempeño exacto que esperas. En cambio, si no tienes idea de cómo puede afectar la presión a un neumático y no entiendes qué diablos es una transmisión, entonces basta con presionar un botón para que el juego lo haga por ti. Con esto podrás tener todas las mejoras que tu vehículo necesita para estar a la altura sin preocuparte. Así pues, Forza Motorsport es un juego que da la bienvenida a todos los que quieran darle una oportunidad.

Un juego tan profundo como quieras que sea

Como es el caso en todos los previos, la realidad es que aún faltan muchas cosas antes de que podamos dar un juicio final de Forza Motorsport en nuestra reseña, pero eso será más tarde. Por ahora, lo que podemos decirte es que apunta a ser un juego de automovilismo emocionante que dejará contentos a los entusiastas y que seguramente logrará atraer a nuevos jugadores. Cuando los fans piensan en un buen juego de carreras, lo que quieren es un producto que les dé un montón de autos, pistas interesantes, un sistema de conducción sólido, buenos gráficos y muchas opciones. Hasta ahora, Forza Motorsport cumple con todo eso, por lo que parece que Xbox Game Studios tiene otro número uno entre manos.

Forza Motorsport llegará el 10 de octubre en exclusiva para el ecosistema de Xbox. Esto quiere decir que podrás jugarlo en Xbox Series X, Xbox Series S, PC y Xbox Cloud Gaming. Puedes saber más sobre este título de carreras si haces clic aquí.

Video: ESPECIALES - Acéptalo, PlayStation: Xbox lleva la ventaja