Resident Evil 4: 4 puntos para entender qué es Separate Ways

El remake de Resident Evil 4 por fin recibirá el esperado modo Separate Ways, una deuda que Capcom tenía con los fans, pues se trata de una pieza que faltaba pues por más de 10 años es imposible entender esta entrega sin conocer los eventos del camino que siguió uno de sus personajes y la manera en que influyó en el desarrollo de la historia. A unos días de su debut, ya lo vimos en acción y te contamos los 4 detalles que te volarán la cabeza. Pero antes, respondamos una pregunta:

Video: LO BUENO, LO MALO Y LO MEH! - Resident Evil 4

Separate Ways es un modo de juego que debutó en la versión original de Resident Evil 4 para PlayStation 2 en 2005 y después se mantuvo en todos los relanzamientos. En él tomamos el papel de Ada Wong, la misteriosa agente que siempre aparece en el camino de Leon S. Kennedy, siguiendo la ruta y los eventos que vivió en la misteriosa y aterradora villa española.

Como el nombre del modo indica, mientras Leon seguía un camino, Ada iba por otro, y ahora sabremos qué sucedió antes y después de todas las veces en que ambos coincidieron, aunque también habrá una que otra sorpresa.

Originalmente, Separate Ways venía incluido en Resident Evil 4 y bastaba con terminar el juego para habilitarlo. Ahora, habrá que pagar $9.99 USD para vivir esta experiencia que, aunque corta, luce calidad por todas partes, como en estos 4 detalles alucinantes.

The Amber has been located, but to what lengths will Ada go to complete her mission?

Watch Ada in action in this latest trailer ahead of the launch of Separate Ways on September 21st. #RE4 pic.twitter.com/e59NFIhWX1