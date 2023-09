Resident Evil 4: ¿cuánto costará el DLC Separate Ways?

Sí, el mundo del gaming ha cambiado mucho desde aquellos años en que Resident Evil 4 debutó en Nintendo GameCube y luego en PlayStation 2 con el modo Separate Ways, el cual era un extra sin costo adicional, ya venía incluido. Esta vez, habrá que pagar por ello, tal como lo confirmó Capcom durante el State of Play de hace unos momentos.

Conoce el precio del DLC Separate Ways de Resident Evil 4 Remake

Durante el evento de PlayStation, Capcom reveló el trailer y fecha de lanzamiento del modo Separate Ways, el cual llegará en forma de DLC el próximo 21 de septiembre. Sin embargo, no será gratis y habrá que pagar por él aunque el precio no es escandaloso. Mediante un comunicado de prensa que siguió a la presentación de State of Play, Capcom informó que el DLC Separate Ways tendrá un costo de $9.99 USD en PlayStation Store, $200 MXN en Steam y $167 MXN en la tienda de Xbox.

¿Qué es Separate Ways en Resident Evil 4?

Junto con el DLC Separate Ways, Resident Evil 4 Remake recibirá una actualización para integrar el modo Mercenarios pero en este caso el contenido será gratuito para todos los poseedores del juego así que no tendrás que gastar un centavo por él.

Separate Ways debutó en la versión de Resident Evil 4 de PlayStation 2, no así en la de GameCube, y fue un extra que ayudó a sus ventas en la consola de Sony. Este modo se activaba una vez terminada la historia principal y añadía algunos capítulos con la historia de Ada Wong durante los eventos de este juego así como sus encuentros con Leon S. Kennedy. Luego, el modo Separate Ways se integró en una versión definitiva de Resident Evil 4 para Wii, haciendo las paces con Nintendo, y toda versión posterior hasta antes del remake contó con él.

