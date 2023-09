Los juegos más decepcionantes del año (hasta ahora)

Este año está a pocos meses de terminar y ha ofrecido una gran cantidad de juegos impresionantes a la comunidad. Sin embargo, no hay buenos sin malos y 2023 también ha recibido algunas entregas que dejaron mucho que desear y que tal vez nunca debieron de existir.

Debido a esto hicimos una lista de los “ANTIGOTY” hasta la fecha y será mejor que les eches un vistazo. Sólo como aclaración, agregamos algunos de los juegos peor calificados en Metacritic y otros más que simplemente fueron odiados por los gamers.

9. Forspoken

Un juego que decepcionó a los jugadores fue Forspoken, una entrega de acción en tercera persona con elementos RPG, desarrollado por Luminous Productions y publicado por Square Enix. La historia sigue a Frey Holland, quien viaja al impresionante mundo de Athia en el que queda atrapada, por lo que decide explorarlo gracias a nuevas habilidades mágicas que le concedió un brazalete parlante.

Lamentablemente, el título dividió opiniones al tener varios altibajos en una experiencia de juego que no destaca, momentos que se alejan de lo que puede ofrecer la generación actual, una narrativa pobre y opciones en un mundo abierto que llegan a ser aburridas.

El título se lanzó en PlayStation 5 y PC

8. The Last of Us Part I (PC)

La primera parte de The Last Us es, sin duda, uno de los mejores juegos que la industria de los videojuegos nos ha dado. Sin embargo, a principios de este año llegó su esperada versión para PC y recibió una gran ola de comentarios negativos que fueron suficientes para agregarlo a esta lista.

The Last of Us Part I fue duramente criticado por la comunidad de Steam debido a problemas de rendimiento y hasta por fallas que lo dejaban congelado. Naughty Dog tomó cartas en el asunto y ha estado compartiendo parches para arreglar la situación. No obstante, los usuarios siguen quejándose de bloqueos, errores visuales, fallos en las texturas y tartamudeo gráfico.

El título llegó a Steam en marzo de este año

7. Everybody 1-2-Switch

Hay un juego que entra perfectamente en la categoría de los títulos que nadie pidió: Everybody 1-2-Switch. La entrega llegó a Nintendo Switch para ofrecer algo similar a lo visto en su antecesor, por lo que los usuarios encontraron una interfaz sencilla, colores llamativos y videos de personas reales probándolo.

La principal diferencia con el primer juego es que ahora se ofrece un estilo festivo y más personas pueden jugar, aunque no hay muchas novedades fuera de eso y el catálogo de minijuegos es algo limitado, lo que le permitió conseguir la envidiable nota media de 56 en Metacritic. Impresionante, ¿no?

¿Era necesario este lanzamiento?

6. Dookey Dash

Dookey Dash es un juego de carreras sin fin con un estilo de arte similar al de dibujos animados y que invita a conocer a Jimmy the Monkey, quien perdió una llave importante en las alcantarillas y debe buscarla atravesando diferentes obstáculos. Parece interesante, ¿verdad?

Sin embargo, todo se cae a pedazos cuando nos damos cuenta de que sus responsables son los creadores de Bored Ape Yacht Club y que estamos hablando de un título NFT, el cual recibió críticas porque su acceso está limitado a personas con un Sewer Pass NFT. Este pase sólo lo pueden conseguir los que tienen un NFT de la compañía o quienes quieren comprar uno a precios ridículamente altos. ¿Vale la pena comprar un chango digital para jugar algo así o es simplemente una forma de explotar a los pobres incautos que aún creen en los NFT? Lo dejamos a tu consideración.

¿Comprarías un NFT para jugar un título de esta clase?

5. Redfall

Otra de las decepciones más grandes en lo que va del año es Redfall, título a cargo de Arkane Austin y distribuido por Bethesda. Se esperaba como uno de los grandes estrenos para Xbox Series X/S y PC, pero después de su llegada en mayo pasado los jugadores y la prensa especializada quedaron bastante inconformes.

Tristemente, lo que parecía ser un shooter en un mundo abierto con vampiros y que daría una gran experiencia, terminó siendo una entrega con grandes problemas de rendimiento y equilibrio, que cuenta una historia aburrida y está llena de personajes molestos.

El juego llegó con una estaca clavada en el corazón

4. Crime Boss: Rockay City

Esta entrega para consolas y PC es otro de los juegos más decepcionantes de 2023. Crime Boss: Rockay City llamó la atención por contar con la participación de actores de renombre como Chuck Norris, Kim Basinger, Danny Trejo, Michael Madsen, Danny Glover, Michael y Vanilla Ice, entre otros, pero ni eso pudo levantarlo.

La propuesta ofreció un curioso estilo similar a sagas como Grand Theft Auto y hasta tenía una historia multijugador, donde se necesitaba cometer algunos robos y escalar a la cima del crimen. Sin embargo, la comunidad afirma que aburre muy pronto y que no termina de convencer.

Metacritic calificó el juego con un triste 52

3. Loop8: Summer of Gods

Los fanáticos de los RPG también han recibido algunos juegos que dejan mucho que desear. Un buen ejemplo es Loop8: Summer of Gods, propuesta creada por Sieg Games, XSEED Games y Marvelous Entertainment, quienes deseaban ofrecer una aventura con estilo anime donde había que enfrentar a entidades demoníacas que llevaron a la humanidad al borde de la extinción.

No obstante, las críticas fueron muy fuertes con el juego debido a que hay muy poca variedad en el gameplay, tiene un extraño sistema de batalla y termina sintiéndose repetitivo, lo que le ha conseguido un 49 como calificación media.

Loop8: Summer of Gods está disponible en consolas y PC

2. Greyhill Incident

Greyhill Incident fue creado por Refugium Games y Perp Games, quienes desde su primer anuncio prometieron que el título ofrecería una experiencia terrorífica con momentos realmente intensos. La trama se desarrolla a principios de los 90 donde se conoce a Ryan Baker, quien junto a su familia debía defenderse de una abducción extraterrestre.

Sin embargo, los desarrolladores presentaron un título con jugabilidad bastante pobre, gráficos terribles y una experiencia que desagradó a jugadores y a prensa especializada, por lo que es el segundo peor juego del año con una nota media de 38 en Metacritic.

Parece que ni Jaime Maussan vio venir este fracaso

1. The Lords of the Rings: Gollum

Toda la industria estará de acuerdo en que The Lords of the Rings: Gollum es el juego más decepcionante en lo que va del año. El título se estrenó en mayo para consolas y PC y desde entonces acumuló fuertes críticas y burlas por doquier, lo que le ayudó a convertirse en el último lugar del ranking de Metacritic con apenas un 34 de calificación.

La entrega fue tan desastrosa que incluso influyó en el cierre de Daedalic Entertainment, el estudio que lo creó. Sobra decir que el juego apesta en prácticamente todos sus apartados y no dejan de sorprender sus gráficos ridículos y su historia para el olvido.

¿Hay algo más espantoso que Gollum?

Como ves, la industria de los videojuegos ha tenido varios deslices durante 2023 y no ha dejado de impresionarnos a la mala. Esperamos que estos juegos sean una lección para sus desarrolladores y comencemos a ver un aumento de calidad en futuras entregas.

Para ti, ¿cuál es el peor juego del año hasta ahora? ¿Qué lanzamiento restante podría colarse en esta temida lista? Cuéntanos en los comentarios.

