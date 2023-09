Apple quiere que el iPhone 15 Pro sea tu nueva consola favorita, ¿lo logrará?

En su evento más reciente, Apple dio una noticia que pasó desapercibida para algunos, pero que dejó con la boca abierta a más de un jugador: el iPhone 15 Pro podrá correr juegos AAA de forma nativa. Esto implica que ejecutará títulos populares que pueden jugarse en las consolas de las generaciones actual y pasada, incluso con ray tracing.

Todo esto sin requerir juego en la nube, tecnología que Switch —la consola más popular del momento—, ha tenido dificultades para ofrecer con la calidad esperada. ¿Qué implica este movimiento de Apple? ¿Será que la compañía por fin está lista para adentrarse de lleno en la industria? A continuación, lo analizamos.

El poder de una consola en la palma de tu mano

Apple ha intentado ganar terreno en la industria de los videojuegos durante años. Iniciativas como Apple Arcade lo dejan claro, mientras que la tecnología de sus productos hablan del potencial que podría tener en el sector.

Todo indica que el iPhone 15 Pro será el paso decisivo para la compañía se adentre y empiece a competir con los grandes de la industria. Lo interesante es que no lo hará con un dispositivo dedicado, sino con uno de sus productos insignia que ha marcado a generaciones y que se mantiene en el top de ventas a nivel mundial.

Como seguramente sabes, el gaming en móviles es el sector más popular, con mayor crecimiento y el más rentable de la industria. Así que es normal saber que las grandes compañías están interesadas en él. Los juegos AAA no son ajenos a este mundo a pesar de sus altos valores de producción, su aspecto visual impresionante y sus elevados costos, que pueden alcanzar o superar las cifras de proyectos de Hollywood.

Apple quiere ofrecer las mejores experiencias AAA en el iPhone

Apple ahora ofrecerá estas experiencias en un dispositivo que es extremadamente popular y que cabe en la palma de una mano. Esto será posible gracias al nuevo chip A17 Pro que potenciará al iPhone 15 Pro y que le permitirá correr juegos recientes con ray tracing. Tal y como si de una consola de actual generación se tratara.

Sabemos que podrá ejecutar títulos como Resident Evil 4, Resident Evil Village, Assassin’s Creed Mirage y Death Stranding. Todos son juegos de alto calibre que se pueden disfrutar en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y diversos dispositivos portátiles dedicados. Por otro lado, son propuestas que brillan por su ausencia en Switch, consola híbrida que no tiene el potencial necesario para ejecutarlos.

La posibilidad de jugar títulos de este calibre en un smartphone puede resultar atractiva, sobre todo ya que no fueron creados ni concebidos como experiencias móviles. Son títulos AAA single-player que llegarán a un mercado saturado de propuestas multijugador, títulos free-to-play y shovelware. En este sentido, el anuncio de Apple no se reduce a poder jugar títulos de mayor perfil en el iPhone 15 Pro, sino que puede marcar toda una tendencia en la industria que empuje el gaming móvil a un nuevo nivel. Así pues, no te sorprenda ver que en futuros eventos las compañías anuncien juegos con lanzamientos simultáneos para tu consola favorita y varios smartphones.

¿Será el fin de las consolas y los servicios como los conocemos?

La gran duda es saber si estamos ante el futuro o se trata de una simple estrategia de marketing por parte de Apple. Aún hay muchas dudas e incertidumbre al respecto de esta iniciativa, pues su impacto para el mercado de consolas y para el sector de ciertos servicios —como los del juego en la nube—, aún no está claro.

El gaming en dispositivos portátiles ha ganado aún más popularidad gracias a Switch y a su concepto híbrido. Así han surgido Steam Deck, ROG Ally y otros dispositivos que atienden la necesidad de poder jugar en cualquier lado y a cualquier hora. Este hardware ha sido bien recibido justamente porque permiten disfrutar cuando sea una amplia gama de juegos, desde los indies más modestos hasta las producciones más ambiciosas de grandes estudios.

A la vez, servicios como Xbox Cloud Gaming han permitido convertir los smartphones, las computadoras y las televisiones compatibles en estaciones de juego. Sólo basta con tener una suscripción activa y, en ciertos contextos, un control.

Lo interesante es que el iPhone 15 Pro ofrecerá lo mejor de estos 2 mundos a los jugadores, con el extra de que no es un hardware dedicado y puede hacer muchas cosas más. Al mismo tiempo, unirá en un mismo lugar el juego casual con algunas de las mejores experiencias que la industria ofrece en consolas y PC.

No, no es una consola, es RE4 en el iPhone 15 Pro

Entonces, ¿Nintendo, PlayStation y Xbox deberían preocuparse? No necesariamente, al menos no por ahora. La barrera de entrada para disfrutar juegos AAA en un iPhone 15 Pro es de $999 USD ($23,999 MXN), cifras que exceden por mucho el costo de todas las consolas actuales o de cualquier dispositivo móvil enfocado en el gaming.

Ahora bien, es poco probable que los jugadores habituados a las consolas prefieran jugar títulos como Resident Evil 4 en un móvil y con controles táctiles. Sobre todo si ya tienen la opción de disfrutarlo en una pantalla de 50 pulgadas, con un DualSense y un sistema de audio a la altura de la experiencia.

Por más que Apple apueste por esta estrategia, será muy complicado que logre de algún modo ganar tanto terreno como para desplazar a las consolas de alguna forma. Requeriría cambiar los hábitos de consumo de los jugadores y la percepción que tienen del entretenimiento que tanto disfrutan.

Pese a esto, su propuesta sin duda resultará atractiva para muchos y podría, al menos, sacudir el terreno de dichas compañías. Después de todo, está apostando al gran público, a aquel que no necesariamente está familiarizado con los videojuegos o su acercamiento a ellos es muy superficial.

¿Disfrutarías juegos como Death Stranding desde un smartphone?

En una entrevista para IGN, Jeremy Sandmel, director senior de software en Apple, aseguró que su estrategia está enfocada en los desarrolladores y en los juegos, no tanto en competir contra las consolas. Sin embargo, concluye que ofrecerán “la misma caja de herramientas” y que el smartphone “va a ser la mejor consola de videojuegos”.

Por su parte, Kaiann Drance, vicepresidenta de marketing mundial de productos de Apple, conoce muy bien el poder que un producto como el iPhone tiene en sus clientes a nivel de experiencia de usuario, identidad y conexión emocional. Por tal motivo, cree que el iPhone 15 Pro será el dispositivo donde los usuarios llevarán todas sus experiencias vitales, incluyendo sus juegos favoritos y todo su entretenimiento.

En este sentido, Apple podría sorprender y quedarse con la rebanada del pastel que otras compañías han buscado durante décadas. Actualmente, Xbox batalla para expandirse más allá de las consolas y llegar a los móviles. Esto a pesar de tener servicios robustos como Xbox Game Pass y Xbox Cloud Gaming.

Gracias a las filtraciones recientes, sabemos que Phil Spencer, jefe de la marca, cree que para conquistar el mercado de los móviles se necesitan juegos nativos y no títulos ejecutados por medio de la nube. Es decir, algo que el dispositivo de Apple hará realidad pronto con los AAA.

Por su lado, PlayStation lucha para no quedarse atrás en este sector de la industria y ya tiene planes para expandirse a él junto con sus franquicias. Por último, tenemos a Nintendo con Switch, que se ha quedado sin grandes AAA por su desfase tecnológico. Mientras que el iPhone 15 Pro ejecutará Resident Evil Village de forma nativa, los usuarios de la consola híbrida tienen que conformarse con disfrutarlo por medio de la nube, con todo lo que ello implica.

¿Será rentable y cómodo jugar en un iPhone 15 Pro?

Si bien la propuesta de Apple suena bien sobre el papel, ¿qué tan buena será la experiencia? Aún hay bastantes dudas al respecto. Es un hecho que jugar AAA en un smartphone nunca será la mejor opción. Sin embargo, sabemos que será posible conectar el iPhone 15 Pro a un monitor o pantalla para hacerles justicia a los juegos. En cuanto a los controles, la pantalla táctil no será la única alternativa. El smartphone será compatible con una variedad de mandos para móviles y consolas, incluyendo el DualSense de PlayStation 5, el control Backbone One y el Razer Kishi.

Uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con el desempeño de los juegos y, por supuesto, con su tamaño. Apple no ha dado muchos detalles al respecto, pero aseguró que las características técnicas de los juegos dependerán de los desarrolladores y cómo aprovechen las capacidades de su hardware.

Sabemos que Resident Evil 4 contará con ray tracing, un sistema complejo de sombras y un aspecto visual que no tiene nada que envidiarles a sus otras versiones. ¿Cómo afectará esto al rendimiento del dispositivo, a su temperatura y a su batería? Aún está por descubrirse.

Juegos AAA para llevar a cualquier lugar, pero ¿a qué costo?

¿Cómo es que el iPhone 15 Pro lidiará con el problema del peso de los juegos? El espacio de las consolas de actual generación es insuficiente con títulos que llegan a superar los 100 GB. Así que se esperan ports con un peso al menos un poco menor a su contraparte en consolas. La versión más cara del dispositivo de Apple vendrá con un 1 TB de almacenamiento, pero la cuestión es que los usuarios no sólo llevarán juegos en él.

Sobre la estrategia de los estudios para estos lanzamientos, sabemos que serán títulos de paga que debutarán bajo un modelo premium o freemium. En el momento de escribir esto, sólo se ha confirmado que Resident Evil Village se venderá por $39.99 USD, mientras que su DLC se ofrecerá por $19.99 USD más. Capcom también confirmó que permitirá a los usuarios descargar gratis una parte del juego para que puedan probarlo.

Actualmente no se sabe si las compañías probarán otros modelos de negocio ni está claro cuántos estudios apostarán por el iPhone 15 Pro para lanzar sus juegos. Inicialmente parece una alternativa llamativa para llevar franquicias populares a audiencias diferentes. Sin embargo, no hay que olvidar que gigantes como Google fracasaron estrepitosamente con proyectos como STADIA, que prometía ser el futuro de los videojuegos y dejar a las consolas en el pasado.

