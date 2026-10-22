Visitamos las oficinas de Infinity Ward para jugar Call of Duty: Modern Warfare 4, una nueva entrega que apuesta por la acción clásica de la franquicia, un multijugador con una modalidad táctica inspirada en Counter-Strike y un ambicioso modo DMZ que podría marcar el futuro de los extraction shooters. ¿Estamos ante más de lo mismo o una evolución interesante para la saga?

Lo primero que pudimos probar fue la campaña, que arranca poniéndonos en los zapatos de Park Hyun Yun, un soldado surcoreano que se ve envuelto en la invasión de su país por parte de Corea del Norte y que deberá demostrar su fortaleza para hacer frente a la ocupación de su nación por parte de su archienemigo histórico.

Pero ¿qué sería de Modern Warfare sin el Capitán Price? El legendario personaje también hace su aparición en este título para continuar con su propia historia, pero debido a que éste es un previo, no quiero profundizar en ese aspecto, porque la trama tiene giros y fuertes. Prefiero enfocarme en que, si has jugado algún Modern Warfare, sabes que la calidad de Infinity Ward está presente en la excelente captura facial, los movimiento, las actuaciones, las secuencias cinemáticas y las escenas dignas de uno de los AAA más importantes de la industria. Al tener 2 protagonistas, este juego alterna entre uno y otro ocasionalmente para mantener las cosas frescas.

Siendo sincero, disfruté mucho más las misiones de campaña de Park, pues se sentían más cohesivas, menos forzadas y un poco más reminiscentes de los primeros juegos de la saga, mientras que las Price se sienten un poco fuera de lugar y hasta de relleno, en ciertas partes. No quiero decir que sean malas, simplemente que en ocasiones fueron un cambio de ritmo brusco que se siente un poco fuera de lugar. Quiero dejar claro que me refiero a las misiones en sí, no a la historia que las desencadena, porque eso es muy distinto.

El gameplay es exactamente lo que esperas de un Call of Duty: acción frenética sin descanso, gunplay sólido y firme con un diseño de sonido increíble. Ahora que si lo tuyo no es Call of Duty y su base te parece un simulador de tiro al pato glorificado, es probable que Modern Warfare 4 te parezca lo mismo, porque es su esencia desde el inicio. Por otro lado, si eres fan de la saga, de su fantasía de poder, su sentimiento de estar dentro de un conflicto armado lleno de adrenalina, acción y visceralidad, esta nueva entrega no te va a decepcionar, porque está llena de exactamente lo que hace clásica a la franquicia y te dará entre 10 y 12 horas de sana taquicardia.

Por supuesto, Call of Duty tiene más que la campaña 一que para muchos es simplemente el acompañamiento de lo que realmente vienen a jugar一; el multiplayer contiene los modos que ya conoces: Deathmatch, Domination, Kill Confirmed y lo típico, aunque con una adición muy interesante llamada Collateral. Básicamente, Collateral es el intento de Infinity Ward para hacerle la competencia a Counter Strike. Este modo de juego cuenta con rondas de 5 Vs. 5 en las que hay que colocar o desactivar bombas, según el equipo, y cuya muerte es permanente durante el round. Esta modalidad incluso tiene su propia economía, así que podrás comprar diferente armamento entre rondas para mejorar tus posibilidades de ganar. O sea, básicamente es un clon de Counter Strike hecho y derecho, y como el fan obsesivo que fui de ese juego, obviamente fue el modo que más disfruté. La acción es más pausada, y se necesita ser táctico y quirúrgico, en lugar de soltar balazos a lo bestia, como se necesita en los demás modos del multijugador tradicional; por supuesto, éstos también tienen su lugar y son muy disfrutables, pero a veces carecen de esa estrategia que Collateral aporta.

Si estuviéramos hablando de un lanzamiento normal de Call of Duty, éste sería el final de mi previo, pero el título viene acompañado de la modalidad DMZ, que básicamente es un extraction shooter que me recordó muchísimo a la Dark Zone de The Division pero en un mapa muchísimo más grande y lleno de actividades. En esencia, DMZ es un enorme mundo abierto que compartes con otros 59 jugadores divididos en grupos de 4 o menos, cada uno con sus objetivos y misiones que pueden o no alinearse con los tuyos. Esto hace que cada encuentro se convierta en una tregua o una balacera para cooperar o robar los recursos de tus potenciales aliados… o enemigos, dependiendo de tus objetivos y de la situación. El mapa es un PvPvE, lo que significa que, aparte de los jugadores humanos, también hay muchos NPC que pueden ser soldados rasos que matas de un balazo hasta colosos con armadura pesada que requerirán tu mejor armamento y cooperación, no sólo de tu equipo, sino a veces de la de otros jugadores. Esta modalidad consiste en explorar el mapa y completar misiones para obtener mejores armas, recursos y extraerlos a tu base antes de que la radiación se expanda por todo el mapa, muy al estilo de Battle Royale inverso.

Este modo de juego tiene muchísimo potencial, pero antes de los parches y las actualizaciones, que seguramente lo mejorarán muchísimo, el mapa se siente un poco estéril, con enemigos generales que representan poca o nula amenaza porque es muy fácil acabar con ellos. En ocasiones, la dificultad se disparó y entonces la tensión de mi equipo fue altísima mientras tratábamos de sobrevivir a uno de los colosos escondiéndonos en los escombros de un estadio abandonado de Corea del Norte, rezando porque el helicóptero de rescate no tardara más de los pocos segundos que podíamos soportar su furia y gritando para tratar de organizar una estrategia apresurada y torpe simplemente para sobrevivir un par de segundos más. Ésta fue una experiencia realmente frenética y muy divertida, y espero que unos parches y unas actualizaciones de balance hagan que cada una de las misiones se sienta así.

En general, Call of Duty sí es más de lo mismo, pero si te gusta, pues no hay nada que reclamar porque tiene todos los elementos que lo han convertido en ese gigante que nos ha fascinado durante décadas. La diferencia es la adición del nuevo modo multijugador Collateral y, sobre todo la modalidad DMZ, hacen que este Call of Duty se sienta casi como 3 juegos en 1, porque puedes elegir entre single player, multiplayer o PvPvE, según te sientas en el momento. Y si Infinity Ward logra pulir bien el modo DMZ, podríamos estar ante una nueva tendencia en los juegos tipo Extraction Shooter.

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