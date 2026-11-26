Ya conocemos a los nominados al GOTY en The Game Awards 2026, y ningún juego de PlayStation forma parte de la lista. Hablamos de una ausencia histórica que pone fin a una racha de prestigio y premios acumulados durante más de una década. Luego de ser uno de los máximos ganadores del evento, la división de juegos de Sony no tiene con qué competir este año y todos conocemos muy bien las causas.

La ausencia de PlayStation en la competencia por el GOTY es otro síntoma de su actual crisis, que ha provocado verdaderos estragos en su red de estudios. Luego de los anuncios que hizo Geoff Keighley, es inevitable preguntarse: ¿qué salió tan mal y quién es el culpable? ¿Acaso estamos ante la caída definitiva de PlayStation?

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El GOTY es para…

Por primera vez en 12 años, PlayStation no competirá por el mayor galardón de la industria. Podría ser un dato curioso, pero casi desde la creación de The Game Awards, la compañía ha tenido al menos un nominado o ganador en la lista de los GOTY. Hasta hace poco, la única excepción a esta regla era la lista de 2014, año en que BioWare —estudio que irónicamente dejó de existir— ganó el premio a Juego del Año con Dragon Age: Inquisition.

En días recientes, Geoff Keighley nos sorprendió con la lista de contendientes al GOTY 2026, que tiene a GTA 6 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time a la cabeza, junto con 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero y Resident Evil Requiem. Para sorpresa de todos o quizá de nadie, PlayStation Studios quedó fuera de esta competencia y es fácil entender por qué la noticia causó tanto revuelo.

Históricamente, The Game Awards ha sido el escenario favorito de Sony para presumir de lo que son capaces sus estudios. PlayStation ha ganado un enorme prestigio con sus revelaciones y premios, lo que ha consolidado a varias de sus franquicias entre el gran público. Su éxito, principalmente durante la generación del PS4, consolidó a la marca como uno de los desarrolladores más prestigiosos de la industria.

Basta con recordar cómo PlayStation ganó el GOTY 2018 con God War y le arrebató el premio a juegos como Red Dead Redemption 2. Ese año, se dio el lujo de también competir con Marvel’s Spider-Man 2, cuyo éxito contrasta con la falta de impacto que tuvo Marvel’s Wolverine, que fracasó y dejó de ser la carta fuerte de Sony para The Game Awards 2026.

PlayStation impulsó a sus estudios y franquicia en The Game Awards, pero esa racha llegó a su fin

En 2020, PlayStation compitió por el GOTY con Ghost of Tsushima y The Last of Us: Part II. Al final, el juego de Naughty Dog se coronó y se convirtió en uno de los títulos más galardonados de la industria. En 2024, ya en plena crisis, Sony obtuvo su 3.er GOTY con Astro Bot, plataformero que superó a pesos pesados como Black Myth: Wukong, ELDEN RING: Shadow of the Erdtree y Final Fantasy VII Rebirth.

A estos triunfos se suman una infinidad de juegos nominados que consolidaron la presencia de PlayStation en The Game Awards, como Bloodborne, UNCHARTED 4, las entregas de Horizon, Ratchet & Clank: Rift Apart y más. La racha se frenó de golpe y este año, PlayStation se quedará con las ganas de levantar una nueva estatuilla.

PlayStation ya no puede competir, ¿quién es el culpable?

Para ser justos, hay que aclarar que PlayStation no se quedó del todo fuera de The Game Awards 2026; sin embargo, su presencia está muy lejos de ser digna de presumir. Marvel’s Wolverine consiguió sólo 2 nominaciones en Innovación en accesibilidad y Mejor interpretación, por el trabajo de Liam McIntyre en el papel de Logan.

Sorpresivamente, Marathon fue nominado a Mejor multijugador, mientras que Marvel Tōkon: Fighting Souls —título financiado y distribuido por Sony— competirá por la estatuilla a Mejor juego de lucha. En el pasado, The Game Awards premió la excelencia de juegos como The Last of Us: Part II y God of War, pero ahora es inevitable sentir que PlayStation sólo compite con títulos que estuvieron lejos de cumplieron las expectativas y viven de polémicas.

Marvel’s Wolverine fue todo menos lo que los jugadores esperaban de un título de Insomniac Games. En lugar de ser ese contendiente a GOTY, el título sólo refleja el mal estado de PlayStation y la mayoría de sus estudios. Por su lado, Marathon y Marvel Tōkon: Fighting Souls sobreviven de milagro con muy pocos jugadores.

Saros, Helldivers 2 y God of War: Laufey también están entre los nominados y pueden ganar en sus respectivas categorías, pero la dura realidad es que ninguna producción de PlayStation Studios tiene lo necesario para convertirse en el próximo GOTY. Esto no se debe a una mala decisión tomada en 2026, sino a una crisis que la compañía ha padecido durante años y de la que aún no puede salir.

La gran apuesta de PlayStation era Marvel´s Wolverine, pero decepcionó

Lo hemos dicho hasta el cansancio: la apuesta de Sony por los juegos como servicio fue un clavo en el ataúd de PlayStation. En este sentido, el principal culpable de lo que está ocurriendo es Jim Ryan, quien dio un volantazo a la estrategia global de la compañía y los resultados fueron pésimos.

A esto hay que sumar las malas decisiones de Hermen Hulst, que provocaron un auténtico caos dentro de los estudios de Sony. Es alarmante cómo una compañía del calibre de Insomniac Games no pudo igualar sus propios estándares, al utilizar una fórmula que parecía dominar.

Sin quererlo, Geoff Keighley evidenció una consecuencia más de esta crisis: PlayStation dejó de ser esa casa productora de los mejores AAA para convertirse en una fábrica de fracasos que no pueden brillar en eventos como The Game Awards. Mientras tanto, empresas como Capcom, Nintendo y Rockstar demostraron que aún son esos gigantes que conocemos, pese a las crisis que también atraviesan.

La gestión de Jim Ryan causó estragos en la división de juegos de Sony

Puede que los premios sean algo irrelevante para muchos jugadores y fanáticos de PlayStation, pero la misma compañía se ha empeñado en darles más importancia. Ganar el GOTY y otras estatuillas sirvió para construir su prestigio, pero también para evaluar el éxito de sus producciones. Para Sony y sus estudios, ganar premios siempre ha sido importante, porque es reconocimiento que se traduce en ventas y nuevas oportunidades.

En 2021, el propio Jim Ryan aseguró que los jugadores “sólo recuerdan los mejores juegos”, y reconoció que en PlayStation eran exigentes con sus estudios para garantizar los mejores resultados. Esa filosofía de desarrollo, que nos dio excelentes títulos en PS4, se esfumó con la llegada de PS5 y el cambio de estrategia.

El éxito de Astro Bot en The Game Awards evidenció que PlayStation sigue sediento de esa validación crítica que le dan las premiaciones, pero perdió esa lucha por el reconocimiento —donde compite contra Nintendo y XBOX—, incluso antes de que se celebre el evento de este año.

Una derrota para enderezar el camino

PlayStation tiene un gran desafío por delante: recuperar su lugar protagónico en The Game Awards y demás premiaciones, pero la tarea será complicada. Primero, debe recuperarse de su crisis y entender de una vez por todas que nadie quiere juegos como servicio de sus estudios. Invertir en este tipo de producciones sólo le generó pérdidas millonarias y le quitó años de trabajo que bien pudo utilizar para crear un contendiente a GOTY.

La buena noticia es que no todo está perdido. La compañía ya dio señales de que está lista para enderezar el rumbo, pues volverá a apostar por los exclusivos single-player enfocados en la narrativa. Sí, sabemos que esa fórmula está cada vez más desgastada, pero es fácil imaginar a juegos como God of War: Laufey o Intergalactic: The Heretic Prophet compitiendo por ser el Juego del Año en próximas ediciones.

El próximo juego de Naughty Dog podría tener el potencial para reparar la reputación de PlayStation en las premiaciones

Sony también debe entender que la ausencia de PlayStation en las nominaciones de este año es más que un simple tropiezo; en realidad, constituye un punto de inflexión y una oportunidad para enderezar el rumbo. Al final, su prestigio y su buena imagen sólo depende de desarrollar juegos realmente memorables, como los que hacía antes, cuando era el rey de las premiaciones.

¿Crees que PlayStation podrá volver a competir por el GOTY en los próximos años? ¿O piensas que su crisis le pasará factura por mucho tiempo? Cuéntanos en los comentarios y recuerda visitar esta página para leer todas las noticias relacionadas con la compañía.

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