Grand Theft Auto VI debutará en noviembre de 2026, pero originalmente iba a salir año y medio antes

La espera para poder jugar Grand Theft Auto VI es insoportable para muchos, pero es un hecho que terminará el 19 de noviembre de 2026. No obstante, a los fans no les agradará saber que pudieron haber jugado el ambicioso muchísimo antes de esa fecha.

La primera ventana de lanzamiento que Take-Two Interactive le asignó a Grand Theft Auto VI fue 2025. Pero tras el primer retraso, llegaría hasta el 26 de mayo, aunque el segundo retraso puso finalmente el debut del esperado juego hasta el 19 de noviembre de 2026.

Grand Theft Auto VI estaría listo para la primavera de 2025

Se sabe entonces que, de no haber sido por los múltiples retrasos, los jugadores ya estarían disfrutando Grand Theft Auto VI, pero hoy el fundador y director general de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, acaba de revelar con más precisión cuándo se iba a lanzar el título.

En una entrevista con David Senra, el directivo comentó que Grand Theft Auto VI estaba “atrasado 18 meses con respecto a la fecha original… no mucho más que eso“, lo cual sugiere que la compañía, por lo menos de manera interna, tenía planeado lanzar Grand Theft Auto VI en mayo de 2025 o aproximadamente en algún momento de la primavera de 2025 (vía IGN).

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¿Cuándo habrá noticias de Grand Theft Auto VI?

Pistas de una reconocida tienda sugerían que las preventas de Grand Theft Auto VI podrían comenzar hoy, lo cual traería consigo un flujo considerable de información nueva, pero no sucedió ni una cosa ni la otra.

Importante informante entonces aprovechó para comentar que la sequía de noticias sobre Gran Theft Auto VI bien podría acabar hasta julio o agosto, por muy decepcionante que eso suene para los fans.

Si no se hubiera retrasado, Grand Theft Auto iba a debutar en primavera de 2025 (imagen: Take-Two Interactive)

¿Cuánto costó el desarrollo de Grand Theft Auto VI?

Estimaciones indican que Grand Theft Auto VI tuvo un presupuesto de entre $1 MMDD y $1.5 MMDD, lo cual lo convertiría en uno de los videojuegos más caros jamás hechos. Aunque sin revelar precisamente los costos de producción, Strauss Zelnick indicó que, en efecto, GTA VI salió “caro“.

No obstante, de manera positiva mencionó que el equipo creativo detrás del proyecto tuvo recursos y apoyo financiero ilimitados para hacer realidad el juego y alcanzar la perfección.

Por si te lo perdiste: fans discuten cuánto debería costar Grand Theft Auto VI.

No está de más decir que GTA es una de las franquicias con más renombre en la industria del videojuego, y seguramente recuperará los costos de producción en poco tiempo. Basta con ver lo popular que sigue siendo GTA Online y el dinero que genera a diario según información extraoficial.

Es natural, pues, que la siguiente entrega de la saga continúe en el sendero de los buenos resultados y establezca una base de jugadores robusta que tendrán horas y horas de entretenimiento ya sea en el modo de un jugador o en una hipotética nueva experiencia multijugador, aunque hoy sigamos sin novedades del juego.

Te mantendremos informado.

¿Crees que los múltiples retrasos de Grand Theft Auto VI al final valdrán la pena? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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