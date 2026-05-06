¿Cuánto costó hacer GTA VI? Rockstar tuvo recursos ilimitados para alcanzar la perfección

La meta de Take-Two Interactive es ofrecer una experiencia que nadie haya disfrutado

Los costos de producción de la industria del videojuego siguen creciendo, en especial los títulos que quieren competir en la escena AAA. GTA VI aspira a ser el título más grande jamás creado y, naturalmente, así de enormes se estiman los costos de producción, y lo bueno es que Rockstar tuvo recursos ilimitados.

A poco más de 6 meses para el lanzamiento del esperado juego, Strauss Zelnick, director general de Take-Two Interactive, apareció en una entrevista con Bloomberg, en la cual habló sobre los fondos para producir el proyecto.

¿Cuál fue el presupuesto de GTA VI?

Strauss Zelnick ya anticipó que quieren que GTA VI sea la mejor experiencia de entretenimiento de toda la historia, y eso no es algo que sea barato. Se trata de un juego que seguramente generará una millonada, pero igualmente será uno de los títulos que más dinero han requerido para volverse realidad, pues hay que tomar en cuenta que lleva más de 8 años en desarrollo, y miles de personas han participado en el proceso.

Take-Two Interactive ni sus filiales no suelen revelar los presupuestos para el desarrollo de sus juegos, y muy probablemente GTA VI no será la excepción, pero el directivo de la compañía acaba de revelar que para este juego no hubo restricciones en materia de presupuesto.

De acuerdo con el directivo, se le ofreció recursos ilimitados a Rockstar para que sus desarrolladores dieran rienda suelta a su talento e intentaran alcanzar la perfección.

“Contamos con los equipos creativos más increíbles. No solo los animamos a perseguir sus pasiones, sino que insistimos en que lo hagan. Intentamos brindarles recursos financieros y humanos creativos ilimitados, y luego ellos se esfuerzan por lograr la perfección”, expresó Strauss Zelnick.

Rockstar tuvo recursos ilimitados para el desarrollo de GTA VI (imagen: Take-Two Interactive)

Rockstar tuvo recursos ilimitados para hacer GTA VI

No obstante, el ejecutivo reconoció que los costos de producción siguen al alza, sin importar la implementación de la inteligencia artificial en el proceso.

“Los costos de desarrollo no han dejado de subir. Y nuestro objetivo es ofrecer el entretenimiento de mayor calidad del mundo. Eso es costoso. Y la influencia de la IA es innegable. Todavía no hemos visto que esos costos disminuyan. Quizás lo hagan. Quizás no”, comentó Strauss Zelnick.

El jefe de Take-Two Interactive también dejó claro que nunca celebran antes de resultar victoriosos y que involucrarse en proyectos de tal envergadura “es un juego de alto riesgo solo para los grandes”, con lo cual no tiene ningún inconveniente, sino que siente emoción por las altísimas expectativas que hay en torno al suyo.

Por si te lo perdiste: Bank of America dice que GTA VI debería costar $80 USD.

GTA VI recuperaría costos de desarrollo rápidamente

Información extraoficial indica que GTA Online genera $1.3 MDD al día, por lo que se espera que la nueva entrega de la serie continúe dando buenos frutos 1 década después de su estreno, recuperando rápidamente los costos de producción.

Para ponerlo en contexto, Genshin Impact es uno de los juegos más caros de hacer, pues los costos de producción rondan los $1000 MDD; Call of Duty: Black Ops Cold War requirió alrededor de $700 MDD; de hecho, otros títulos de esta saga también han tenido costos semejantes, mientras que Cyberpunk 2077 necesitó $442 MDD para hacerse realidad.

Algo que hay que tomar en cuenta es que las ventas serán limitadas, ya que Grand Theft Auto VI será un título que llegará a consolas de lanzamiento y se espera que años más tarde arribe a PC si seguimos la conocida estrategia de la compañía.

Pero a pesar de ello, tal como señala Bloomberg, pronósticos anticipan que en su día de estreno GTA VI lograría vender 25 millones de unidades, algo inaudito, por lo que con las ventas sucesivas se espera que los costos de producción se recuperen sin problemas.

Luego de 2 retrasos y al parecer sin ningún otro en el horizonte, Grand Theft Auto VI debutará el próximo 19 de noviembre.

Entérate: ¿por qué GTA VI no llegará a PC en su lanzamiento?

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