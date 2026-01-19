Grand Theft Auto VI: fan con cáncer terminal podría jugar la nueva entrega antes de su lanzamiento oficial gracias a un amable gesto de los desarrolladores

Aparentemente, Rockstar Games y Take-Two se puso en contacto con el fan, quien tendría la oportunidad de jugar Grand Theft Auto VI

A estas alturas, resulta repetitivo decir que Grand Theft Auto VI es uno de los videojuegos más esperados de los últimos tiempos. El lanzamiento oficial tendrá lugar a finales de este año si todo avanza según lo previsto, pero lamentablemente muchas personas jamás tendrán la oportunidad de probarlo.

Es muy probable que en ese grupo se encuentra un fanático, quien lamentablemente padece una grave enfermedad que, según los diagnósticos médicos, le arrebatará la vida en pocos meses. Se trata de una situación muy difícil, pues es muy factible que fallezca antes del debut de la nueva entrega de la franquicia de mundo abierto.

Fan con cáncer podría jugar Grand Theft Auto VI antes de su estreno oficial

Mediante una publicación en LinkedIn, Anthony Armstrong, un desarrollador de Ubisoft, pidió la ayuda de sus contactos en Rockstar Games y Rockstar Toronto. Según explicó en aquel momento, un familiar se encuentra en una batalla contra el cáncer, y tristemente hace poco recibió una muy mala noticia.

Los médicos le dieron al paciente una esperanza de vida de entre 6 y 12 meses, así que cabe la posibilidad de que fallezca antes de que Grand Theft Auto VI llegue de manera oficial a las tiendas de todo el mundo.

“En el mejor de los casos, nos dejará el mismo mes [del estreno de GTA VI]. Actualmente vive a tiro de piedra del estudio de Oakville, así que espero que alguno de ustedes pueda organizar una prueba de juego exclusiva para que pruebe el título antes de irse”, comentó Anthony Armstrong en su post personal.

Anthony Armstrong adelanta que, aparentemente, su familiar con cáncer podrá jugar Grand Theft Auto VI antes del lanzamiento

El desarrollador de Ubisoft está al tanto del secretismo que envuelve al proyecto, así que se mostró dispuesto a firmar un NDA si es necesario. Semanas después, actualizó la publicación con nuevos detalles. Al parecer, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, se comunicó con ellos y pronto también lo haría Rockstar Games.

La última publicación decía lo siguiente: “hablamos con ellos hoy y recibimos excelentes noticias. Es todo lo que puedo decir, pero gracias a todos de corazón”. Al parecer, el familiar enfermo de Anthony Armstrong tendrá la oportunidad de jugar Grand Theft Auto VI antes del lanzamiento.

Una tendencia conmovedora en la industria de los videojuegos

Vale la pena señalar que la publicación original de LinkedIn se eliminó poco después, aunque aún aparece en el caché de Google. Es probable que el desarrollador de Ubisoft la removiera de su perfil debido a los acuerdos de confidencialidad, así que se desconoce cuándo el fan con cáncer tendrá la oportunidad de jugar GTA VI en caso de que realmente se organice la sesión de prueba exclusiva.

De cualquier forma, es un excelente gesto por parte de Rockstar Games y Take-Two Interactive que se pusieran en contacto con Anthony Armstrong y su familiar. Este tipo de iniciativas se convirtieron en una tendencia conmovedora en la industria de los videojuegos, con desarrolladores que permiten que fanáticos en situaciones difíciles prueben los lanzamientos antes de tiempo.

Por ejemplo, Rockstar también permitió que otro fan con una enfermedad terminal obtuviera Red Dead Redemption 2 antes de su estreno en 2018. El año pasado, Gearbox Software organizó un viaje para que un jugador con cáncer tuviera la oportunidad de probar Borderlands 4 en las oficinas del estudio.

Gracias a un conmovedor gesto de los desarrolladores, un jugador enfermo tendría la oportunidad de probar GTA VI

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este tipo de gestos?

