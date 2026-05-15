InFamous podría regresar: periodista sugiere que PlayStation trabaja en un nuevo proyecto de la franquicia

Sucker Punch estuvo muy ocupado con Ghost of Tsushima y Ghost of Yotei, pero los fans piden el regreso de la saga clásica

PlayStation tiene en su cinturón un sinfín de franquicias icónicas que aún están activas y reciben lanzamientos constantes: desde The Last of Us hasta God of War. Tristemente, también existe el otro lado de la moneda, es decir, sagas muy queridas que permanecen en un eterno letargo. InFamous es una de ellas, pero parece que Sony ya prepara su regreso.

Cuesta creerlo, pero la última entrega de la serie de mundo abierto debutó en 2014, justo al inicio de la generación del PS4. La ausencia es comprensible, pues Sucker Punch estuvo muy ocupado durante la última década con el desarrollo de Ghost of Tsushima y el reciente Ghost of Yotei.

La aventura de Atsu debutó en octubre de 2025, mientras que su componente multijugador se estrenó a principios de este año. Es probable que el estudio trabaje actualmente en un DLC narrativo o más contenido, pero los fans empiezan a preguntar si un nuevo título de InFamous está en la mesa de planeación

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“Algo” relacionado InFamous está en camino, según periodista

Ya pasaron más de 10 años del lanzamiento de InFamous Second Son y su DLC First Light, así que la comunidad empieza a soñar con una secuela o cualquier otro proyecto relacionado con la serie. ¿Acaso PlayStation tiene la intención de retomar la franquicia? Es imposible saberlo, pero parece que es una posibilidad.

Esto, al menos, según el periodista Jordan Middler de VCG, quien recientemente surgió que la saga protagonizada por Cole MacGrath y Delsin Rowe regresará de alguna u otra manera.

El analista de la industria del gaming estuvo presente en el más reciente episodio del podcast de Video Games Chronicle, y allí habló sobre la situación que se vive en el interior de los estudios de PlayStation. En un momento de la charla, dejó caer la posibilidad de que un nuevo proyecto de InFamous esté en camino.

PlayStation trabaja en el regreso de InFamous, según el periodista Jordan Middler de VGC

Según Jordan Middler, PlayStation trabaja en “algo” relacionado con la serie de acción. También parece que Sucker Punch se mantendrá al margen y dejará que otro equipo dentro de Sony tome las riendas del proyecto.

“Hay una oleada de gente que quiere InFamous. Tengo la impresión de que en este momento se desarrolla algo relacionado con InFamous en algún lugar de PlayStation, y no está vinculado con ellos [Sucker Punch]”, comentó el periodista.

Jordan Middler se abstuvo de brindar más detalles al respecto. A juzgar por sus palabras, parece que es mera especulación en lugar de un reporte sustentado por fuentes o información confidencial. Aun así, los fans están emocionados y sueñan con la idea de que Sony trabaje en algún proyecto de la saga.

¿InFamous realmente podría regresar? Sucker Punch quiere revivir la franquicia

Imaginar el regreso de la serie está lejos de ser un escenario descabellado, sobre todo al recordar que las primeras 2 entregas están atrapadas en el PlayStation 3.

Así pues, es lógico pensar en que Sony podría lanzar una colección con versiones remasterizadas e incluso remakes de los títulos originales para medir el interés de la comunidad. Y claro, en el mejor de los casos una entrega original entraría eventualmente en producción.

Dicho esto, recomendamos ser cautelosos y esperar un anuncio oficial por parte de Sucker Punch o PlayStation para evitar decepciones. En 2025, Nate Fox, director de Ghost of Yotei, confesó que le gustaría revivir la franquicia InFamous.

Sucker Punch quiere revivir la franquicia InFamous de PlayStation

“Me encantaría trabajar en más [juegos] de InFamous. Me gustaría ver una reedición de la trilogía, pero Sucker Punch trabaja un juego a la vez, y ahora mismo estamos muy centrados en terminar Ghost of Yotei”, comentó el creativo en aquel momento. Brian Fleming, cofundador del estudio, también expresó su deseo de regresar a la franquicia.

“Si fuéramos buenos al gestionar 4 proyectos a la vez, haríamos una remasterización y luego crearemos otra cosa y atenderíamos alguna petición de los fans. Eso sería muy popular”.

Pero dinos, ¿crees que la serie podría volver? Déjanos leerte en los comentarios.

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