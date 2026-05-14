Gratis: popular juego de Batman tiene 100% de descuento y está disponible sin costo en PC; así puedes conseguir este y otros títulos para siempre

Los jugadores de la Epic Games Store pueden ampliar su biblioteca con una aventura narrativa ambientada en el mundo de DC Comics

A medida que los precios de las consolas y los juegos aumentan en medio de la crisis, hoy más que nunca es más importante prestar atención a las ofertas y promociones de tiempo limitado. Precisamente, los jugadores de PC ahora tienen la oportunidad de conseguir completamente gratis un popular e infravalorado título de Batman, así como otras propuestas.

Esta oferta especial llega cortesía de la Epic Games Store, el rival directo de Steam. Si bien aún está muy por detrás de la competencia, la tienda de Tim Sweeney poco a poco gana terreno y el reconocimiento de la comunidad gracias, en gran medida, a su campaña semanal de videojuegos gratuitos.

En esta ocasión, los usuarios con una cuenta activa en la plataforma pueden ampliar su biblioteca con un total de 2 juegos. Pero aún hay más, pues esta promoción también coincidió con un regalo especial de un desarrollador independiente.

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The Telltale Batman Shadows Edition y Sunderfolk están gratis en PC

Por si lo olvidaron, es preciso recordar que la Epic Games Store suele regalar 2 o más juegos cada semana como parte de sus esfuerzos para atraer nuevos usuarios. En esta ocasión, los jugadores de PC tienen la oportunidad de obtener totalmente gratis 2 propuestas muy interesantes: The Telltale Batman Shadows Edition y Sunderfolk.

Posiblemente el obsequio más llamativo de esta semana es The Telltale Batman Shadows Edition, la versión más completa de la popular y controvertida aventura narrativa ambientada en el universo de DC Comics. Esta edición da acceso a las 2 temporadas completas del juego original, lo que da un total de 10 episodios.

De igual forma, esta versión del videojuego de Telltale incluye el Shadows Mode, que convierte la travesía de Bruce Wayne en un viaje con estética Noir. Y sí, los fans pueden esperar texturas remasterizadas y otros cambios visuales que elevan la experiencia a otro nivel.

The Telltale Batman Shadows Edition y otros juegos están disponibles gratis en la Epic Games Store

Aunque el juego recibió críticas mixtas y ahora posee una puntuación de 64 en Metacritic, poco a poco se ganó el cariño de los fans del Murciélago de Gotham City. Así pues, los jugadores de la Epic Games Store deberían aprovechar la oportunidad para conseguirlo gratis en PC.

El segundo regalo semanal de la tienda es Sunderfolk, un interesante RPG táctico con enfrentamientos por turnos desarrollado por excreativos de Blizzard Entertaniment. Tiene una campaña cooperativa para hasta 4 jugadores, y lo mejor es que las otras personas pueden usar sus dispositivos móviles para gestionar habilidades y participar en las batallas.

Un juego de supervivencia está disponible sin costo en la Epic Games Store

Tanto The Telltale Batman Shadows Edition como Sunderfolk tendrán 100% de descuento y estarán disponibles gratis en la Epic Games Store hasta el 21 de mayo de 2026. Para reclamarlos, basta con tener una cuenta activa en la tienda y añadirlos a la colección antes de la fecha límite.

Afortunadamente, los usuarios de PC tienen otro obsequio especial que pueden conseguir sin costo alguno si son suficientemente rápidos. El regalo en cuestión no forma parte de la campaña semanal de videojuegos gratuitos, así que está disponible sin cargo por iniciativa propia de los desarrolladores.

El título al que nos referimos es Devil’s Island, una aventura de supervivencia y terror creada por el equipo independiente Never Say Never. Su debut original lugar en 2023 y, en general, pasó sin pena ni gloria, pero ahora tiene una nueva oportunidad para brillar gracias a esta promoción de tiempo limitado.

Estos son los videojuegos gratuitos que se pueden conseguir por tiempo limitado en la Epic Games Store

Los jugadores de la Epic Games Store tienen hasta el 16 de mayo de 2026 para reclamar totalmente gratis su copia de este juego. Si lo agregan a su colección personal antes de la fecha límite, podrán conservarlo para siempre y descargarlo en cualquier momento, incluso después de que finalice la oferta.

A continuación, compartimos la lista de los juegos que están disponibles gratis en la tienda de PC:

Devil’s Island ― del 14 al 16 de mayo de 2026

The Telltale Batman Shadows Edition ― del 14 al 21 de mayo de 2026

Sunderfolk ― del 14 al 21 de mayo de 2026

Pero cuéntanos, ¿cuál título recomiendas a la comunidad? Déjanos leerte en los comentarios.

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