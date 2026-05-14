Super Mario Galaxy: La Película ya tiene fecha de estreno para formato digital y físico, y confirman que habrá más de 1 hora de contenido adicional

El largometraje de Nintendo e Illumination conquistó los cines de todo el mundo, y muy pronto intentará triunfar en los hogares de los fans

Quizás Super Mario Galaxy: La Película está lejos de ser un producto de alto prestigio, pero cumplió con creces su objetivo de emocionar a los fans y generar mucho dinero. Tras un exitoso recorrido por los cines de todo el mundo, muy pronto se podrá ver desde la comodidad del hogar.

Tras semanas de rumores y especulación, Universal Pictures despejó cualquier duda y reveló cuándo llegará el proyecto cinematográfico de Nintendo e Illumination a formatos caseros. Ya conocemos las fechas de lanzamiento, así como el contenido adicional que se incluirá en este relanzamiento.

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¿Cuándo debutará Super Mario Galaxy: La Película en formato digital?

Los primeros rumores apuntaban a que el largometraje protagonizado por Chris Pratt llegaría a plataformas digitales a través de video bajo demanda premium el 5 de mayo de 2026, lo que hubiera sido sorprendente al considerar que, para ese punto, la cinta apenas tendría 1 mes en cartelera.

Dicho esto, parece que hubo un cambio de planes e informes más recientes adelantaron que el estreno en formato digital tendría lugar a mediados de este mes. Y en efecto, la filtración resultó ser precisa.

Mediante un comunicado oficial, Universal Pictures dio a conocer que Super Mario Galaxy: La Película se estrenará el 19 de mayo de 2026 en tiendas digitales. El anuncio es muy escueto, así que el precio, las plataformas en las que estará disponible y otros detalles permanecen como un misterio.

Super Mario Galaxy: La Película se estrenará en formato digital a principios de la próxima semana

Si se toma en cuenta otros lanzamientos similares, se espera que la cinta de Illumination y Nintendo se pueda adquirir en Apple TV, Prime Video, YouTube Movies & TV y Fandango at Home por un precio aproximado de $24.99 USD. Por su parte, el precio de renta sería de $19.99 USD.

Aunque comprar y rentar en plataformas digitales son las opciones más cómodas para disfrutar Super Mario Galaxy: La Película en el hogar, los coleccionistas estarán felices de saber que la compañía detrás de la distribución del proyecto también planea un lanzamiento físico.

La película más taquillera de 2026 ya tiene fecha de estreno en físico

Según el anuncio oficial, la cinta animada se lanzará en DVD, 4K Ultra HD y Blu-Ray el próximo 16 de junio de 2026 de la mano de Universal Pictures Home Entertainment.

Tanto el estreno en formato físico como la versión digital incluirán más de 1 hora de contenido adicional nunca antes visto, aunque los fanáticos deben moderar las expectativas. Tal como suele suceder en estos casos, el material extra son vistazos detrás de escena, entrevistas con actores y más.

Según el anuncio oficial, el lanzamiento casero de Super Mario Galaxy: La Película dará acceso a un documental detrás de cámara sobre la creación de la película, lo que engloa entrevistas con el personal de Illumination, Nintendo, el reparto y el equipo creativo.

Super Mario Galaxy: La Película tendrá una edición de colección en tiendas selectas

También habrá especiales centrados en los actores y sus personajes, así como recorridos por los escenarios de la cinta y una guía que indagará en los easter eggs. Por otra parte, los fanáticos podrán conocer más sobre el proceso detrás de la banda sonora, aprender sobre los power-ups de la franquicia y mucho más.

Aunque fue incapaz de igualar el éxito de la cinta de 2023, Super Mario Galaxy: La Película se convirtió rápidamente en el estreno más taquillero de 2026 por un amplio margen, con una recaudación global de más de $942 millones de dólares hasta este momento.

Pero dinos, ¿planeas ver otra vez este largometraje? Déjanos leerte en los comentarios.

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