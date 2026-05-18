Marathon se estanca y ahora tiene menos jugadores que Destiny 2 en PC, pero ¿el FPS cerrará sus servidores?

El videojuego de Bungie fue del agrado de los jugadores, pero tuvo problemas para encontrar una audiencia masiva

El mercado de juegos como servicio es más competitivo que nunca, e incluso las grandes compañías y los estudios consagrados enfrentan dificultades para irrumpir en dicho sector. La más reciente prueba de ello es Marathon, cuya popularidad disminuyó gradualmente tras el lanzamiento oficial.

Sin duda, el FPS de Bungie está en una situación peliaguda. Y aunque los desarrolladores ya dejaron claro sus intenciones de apoyar el proyecto por los años venideros, los fanáticos temen que esos planes cambien en caso de que la base de usuarios se haga incluso más pequeña en los próximos meses. Y sí, un nuevo hallazgo preocupó a la comunidad.

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Destiny 2 es más popular que Marathon en PC

El shooter de extracción llegó a las tiendas el 5 de marzo de 2026 envuelto en críticas y escepticismo. La reacción de la fanaticada era de esperarse, pues el proyecto enfrentó acusaciones de plagio y otras polémicas en el periodo previo al debut; sin embargo, logró resonar con aquellos que le dieron una oportunidad.

Marathon tiene una puntuación de 82 en Metacritic y reseñas muy positivas en Steam, lo que demuestra que es del agrado de los fans. Dicho esto, las cifras de jugadores también dejan claro que tiene problemas para retener el interés de su base de usuarios.

Tal como señalan desde TheGamer, el más reciente FPS de Bungie se encuentra por detrás de las estadísticas de Destiny 2, el proyecto anterior del ahora estudio de PlayStation.

Marathon tiene menos jugadores en Steam que Destiny 2, el proyecto anterior de Bungie

Marathon registró un pico máximo de 10,988 jugadores concurrentes en las últimas 24 horas, mientras que Destiny 2 hizo lo propio con 13,710 usuarios simultáneos. Incluso en este momento se observa una tendencia similar: el shooter de extracción tiene 8210 personas conectadas, mientras que el título multijugador de 2017 aloja a 8210.

Estos datos únicamente contemplan el panorama de PC, así que es probable que la situación sea diferente en consolas; sin embargo, el más reciente proyecto de Bungie ni siquiera apareció en el top 10 de los títulos más jugados en Estados Unidos durante la última semana.

¿Marathon podría cerrar sus servidores?

Si bien Marathon aún mantiene una comunidad sólida y logra atraer a miles de jugadores cada día al menos en PC, es innegable que actualmente camina sobre hielo fino. Al final del día, es preocupante que un título de 2017, que dígase de paso tampoco vive su mejor momento, sea más popular.

Pese a las cifras pesimistas, parece que los desarrolladores mantienen el pie en el acelerador, así que un cierre de servidores luce improbable en este momento. En abril de este año, Julia Nardin, la directora creativa del FPS multijugador, dio a conocer que el equipo ya planea el contenido narrativo que llegará en los próximos meses y años.

“Sabemos hacia dónde queremos llevar la historia en los próximos años, pero no quiero decir que esté completamente ‘decidido’ porque para nosotros es importante que nuestros jugadores puedan ayudar a darle forma”, dijo Nardin. Por supuesto, cabe la posibilidad de que esos planes cambien si se incumplen las expectativas comerciales.

PlayStation confirma que Marathon aún tiene futuro, pero los fans temen un posible cierre de servidores

Al respecto, el más reciente informe financiero de PlayStation reveló que Sony registró pérdidas multimillonarias por culpa de Bungie, pese a que Marathon tuvo un lanzamiento decente con métricas de participación y retención que se mantienen en un nivel alto. El estudio planea abordar uno de los mayores problemas de la experiencia para atraer nuevos jugadores.

Pero dinos, ¿crees que el juego podrá remontar? Déjanos leerte en los comentarios.

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