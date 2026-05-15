Marathon: Bungie reconoce uno de los problemas del shooter de extracción y revela sus planes para salvarlo: “queremos seguir evolucionando”

El futuro del título es incierto, pero sus creadores están convencidos de que aún tiene mucho potencial

En lugar de ser un salvavidas, Marathon se transformó en otro problema que puede hundir a Bungie. El shooter de extracción tuvo una recepción aceptable durante su estreno; sin embargo, su número de jugadores ha ido en caída libre desde entonces. El estudio está sobre la cuerda floja, pues generó pérdidas millonarias para PlayStation y muchos temen que su nuevo título se quede sin servidores pronto.

Bungie ya puso manos a la obra para rescatar Marathon de un posible naufragio. Para empezar, aceptó que el título sufre de un gran problema que lo mantiene alejado de la popularidad de otros juegos. El estudio de PlayStation reafirmó su compromiso con el shooter de extracción, pues no planea abandonarlo pronto. Para demostrarlo, reveló parte de sus planes para el futuro de Marathon.

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Bungie acepta que Marathon es demasiado exigente con los jugadores

Al igual que otros shooters de extracción, Marathon es un título bastante exigente con sus jugadores. Su experiencia está diseñada para que los usuarios aprendan poco a poco a dominar las mecánicas; sin embargo, su ciclo de juego puede volverse rápidamente frustrante. Joe Ziegler, director del título, reconoció que el ciclo de juego puede ser “abrumador” para muchos.

El desarrollador admitió que aprender a jugar Marathon puede ser una experiencia poco amigable, por lo que entiende que muchos jugadores decidan abandonar el juego en busca de otras experiencias. Señaló que el shooter de extracción no es muy accesible para los usuarios que tienen poca habilidad o tiempo para conocer a profundidad las mecánicas, lo que ha generado un desequilibrio en la experiencia general de la comunidad.

Bungie reconoció que su shooter de extracción puede ser demasiado abrumador

Ziegler también explicó que muchos jugadores simplemente no quieren “esforzarse al máximo” en todas las partidas. Por ello, ya planean mejoras para que Marathon sea más accesibles para los nuevos usuarios, pero sin abandonar la esencia que define a los shooters de extracción.

La meta de Bungie es que algunos ajustes importantes debuten en la temporada 3 de Marathon. Recalcó que será un balance para que el título sea menos abrumador para los jugadores con menos experiencia, pero que aún será desafiante para quienes ya dominan su ciclo de juego. Con ello, esperan que la comunidad del título crezca luego de registrar un descenso importante en su número de jugadores.

“Ante todo, queremos seguir evolucionando la experiencia desafiante y tensa que nuestros jugadores han llegado a amar, al tiempo que profundizamos aún más en el mundo salvaje que hemos creado”.

¿Qué cambios vienen en camino para el shooter de extracción?

A partir de la temporada 2, Bungie hará pequeños ajustes y agregará nuevo contenido para que Marathon siga vigente a largo plazo. El estudio prometió más armamento, equipo, una variante del mapa Dire Marsh y artículos cosméticos para los Runners.

Otro de sus objetivos es llevar a un nuevo nivel la jugabilidad en dúos. Para ello, lanzará al menos 2 nuevos modos de juego: una modalidad PvE cooperativa por equipos y un PvP, donde los combates contra otros jugadores serán clasificados. También planea aumentar el tamaño máximo del inventario y hará ajustes a la progresión de las facciones.

El próximo 25 de mayo se revelarán más detalles de las novedades que vienen en camino. Bungie adelantó que ya tiene planes incluso para la temporada 4 de Marathon, en la que hará cambios mayores al “ciclo de extracción”. Para la temporada 5, el estudio planea una evolución de “todo el ecosistema de juego” y del “extraño mundo de ciencia ficción”.

A pesar de los tropiezos, Bungie ya tiene planeadas 5 temporadas del shooter

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Marathon.

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