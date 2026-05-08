PlayStation 5 ya vendió más de 93 millones de unidades, pero Sony registra pérdidas millonarias por culpa de Bungie, ¿Marathon fue un fracaso?

La compañía habló de su estrategia para salvar el shooter de extracción y evitar más aumentos de precio

El negocio de videojuegos de Sony está en una posición inestable luego de sufrir varias crisis. En su nuevo reporte financiero, la compañía confirmó que las ventas de PlayStation 5 son bastante saludables. Pese a ello, registró pérdidas millonarias asociadas a Bungie, estudio que batalla para mantener la vigencia de Marathon.

Los ingresos operativos de PlayStation cayeron de forma importante en el cierre del año fiscal. El panorama luce complicado, sobre todo ya que los problemas para el estudio de Destiny 2 no acabarán pronto. Debido a esto y a otros factores, Sony espera un descenso en sus ingresos en los próximos meses.

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PlayStation 5 ya vendió 93 millones de unidades y está en camino de superar a Wii

PlayStation 5 se ha consolidado como una de las consolas más populares de la generación. Prueba de ello es que ya vendió 93.7 millones de unidades en todo el mundo, hasta el pasado 31 de marzo. De esta forma, se acerca cada vez más a la barrera de los 100 millones, donde le espera el Wii de Nintendo con 101.63 millones de consolas vendidas.

Actualmente, PlayStation 5 ocupa la posición 8 en el top de consolas más vendidas del mundo, que está liderado por PS2 y Switch. Durante el último trimestre, Sony despachó 1.5 millones más de PlayStation 5, lo que representa una disminución de 0.9 millones respecto al año fiscal anterior.

El PlayStation 5 exclusivo de Japón no sufrirá el nuevo incremento de precio (imagen: Sony)

La compañía japonesa presumió que PlayStation Network ahora tiene 125 millones de usuarios activos mensuales, por lo que registró un aumento de 1 millón respecto al mismo periodo del año fiscal pasado. En cuanto a juegos, PlayStation 5 y PlayStation 4 vendieron 74.6 millones de títulos durante el último trimestre. Sabemos que 5.8 millones de dicha cifra fueron juegos first-party.

Otro dato que llama poderosamente la atención es que 85% de las ventas de juegos fue en formato digital, una tendencia que gana fuerza cada trimestre. El reporte revela que los ingresos por hardware disminuyeron 12.1%, mientras que PlayStation registró una caída de 28.4% en sus ingresos a finales del año fiscal.

El problema de Bungie y el futuro de Marathon

Las ventas de PlayStation 5 siguen con buen ritmo, pero hay un problema que ha obstaculizado el crecimiento de PlayStation. La adquisición de Bungie trajo consigo varias crisis que han puesto a la división de juegos de Sony entre la espada y la pared. Anteriormente, las compañías reportaron pérdidas mayores de $204 millones de dólares por el bajo rendimiento de Destiny 2.

La situación no ha mejorado ni siquiera con el lanzamiento de Marathon. Ahora, PlayStation reportó pérdidas por $564 millones de dólares asociadas a Bungie y al mal desempeño de sus juegos. La compañía destacó que el shooter de extracción tuvo un lanzamiento sólido y que “las métricas de participación, como la retención, también se mantienen en un nivel alto”. Pese a ello, PlayStation sugirió que aún no es suficiente y que necesita que Marathon sea más popular

El futuro de Bungie y Marathon luce poco alentador

La compañía tiene un plan para lograrlo; sin embargo, todo apunta a que el shooter difícilmente podrá recuperarse. Se estima que el juego ya vendió más 1 millón de copias, pero que sólo 19% fueron en PS5. Fuentes aseguran que Marathon costó cerca de $250 millones de dólares y que podría estar en serios problemas por su reducido número de jugadores en Steam.

“De cara al futuro, nuestro objetivo es mejorar el rendimiento del juego trabajando para retener a los usuarios principales más comprometidos mediante la introducción de contenido adicional, nuevas mejoras en la experiencia de juego y la expansión de la base de usuarios”.

¿PlayStation 5 volverá a subir de precio?

Otro tema que preocupa a los jugadores es el precio de PlayStation 5. En meses recientes, la consola se ha encarecido en varias ocasiones a nivel mundial, y todo indica que la crisis de memoria no acabará pronto. Ante esto, las puertas están abiertas para más aumentos de precio en el hardware de Sony. La empresa tiene un plan para evitarlo corto plazo y enfrentar la escasez de memoria.

“Planeamos basar las ventas de hardware de PS5 en el año fiscal 2026 en el volumen de memoria que podamos adquirir a precios razonables, y esperamos que la rentabilidad del hardware sea prácticamente la misma que en el año fiscal 2025. Si las circunstancias cambian en el futuro, planeamos gestionar el impacto en la rentabilidad ajustando de forma flexible, entre otras cosas, las ventas de unidades y los planes promocionales”.

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