¿Nintendo hará animes? La compañía revela sus planes para expandir sus franquicias con películas y otros proyectos animados

Durante los últimos años, Nintendo se ha expandido más allá de los videojuegos con un propósito: que nuevas audiencias conozcan sus franquicias más populares. Su apuesta por el cine no es una casualidad, pues el séptimo arte es el medio ideal para llegar al gran público. Por ello, la compañía japonesa seguirá apostando por nuevas películas, proyectos animadas e, incluso, no descarta hacer animes.

Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, habló sobre su estrategia para ampliar aún más el alcance de sus IP más allá de los videojuegos. Algunos de sus proyectos más importantes en camino son Super Mario Galaxy: La película y la adaptación live-action de The Legend of Zelda.

En una entrevista reciente, el directivo explicó por qué es importante invertir en este tipo de proyectos multimedia. También reveló cuál es su principal objetivo de llevar sus franquicia al cine y habló de la posibilidad de ver animes de sus IP más populares.

¿Por qué Nintendo llevó sus franquicias al cine?

Super Mario Bros.: La película fue un rotundo éxito. La cinta de Illumination y Nintendo recaudó $1360 millones de dólares en la taquilla internacional, lo que garantizó una secuela y la permanencia de la compañía japonesa en el cine. En una charla con Kyoto Shimbun (vía VGC), Shuntaro Furukawa explicó que seguirán invirtiendo en películas y demás proyectos multimedia.

El directivo enfatizó que Nintendo se involucra en las producciones en sus etapas de planificación y desarrollo. Su meta es garantizar que el sello de calidad de sus juegos también esté presente en sus películas y demás productos. Explicó que las ganancias en el cine son valiosas a corto plazo, pero en realidad buscan otra cosa: dar a conocer a sus personajes más icónicos a un mayor público.

Super Mario Bros. tuvo un enorme éxito en su debut en los cines

Furukawa habló de Super Mario Galaxy: La película y los cortos animados de Pikmin como apuestas que les permitirán cumplir sus objetivos. No en vano adquirieron CG Dynamo Pictures en 2022 para transformarla en Nintendo Pictures, la filial encargada de sus producciones animadas. Furukawa explicó que la compra del estudio respondió a la importancia de acercar sus franquicias y personajes al público a través de diferentes formatos y medios.

“A través de este enfoque consistente, ganamos gradualmente la confianza del cliente, lo que en última instancia no sólo genera conocimiento sobre nuestros personajes, sino que finalmente los convierte en fanáticos. Si bien no ignoramos las ganancias a corto plazo, nuestro principal objetivo es aumentar la visibilidad de los personajes más allá de nuestros juegos. Las películas nos permiten llegar a la gente incluso en regiones donde las consolas aún no están muy extendidas. De ser posible, nos gustaría construir una estructura que nos permita seguir haciendo películas”.

¿Super Mario Bros., The Legend of Zelda y más franquicias tendrán animes?

Además de películas, Nintendo tiene planes para hacer más contenido en video sobre sus franquicias. Furukawa reveló que los cortos animados de Pikmin tuvieron una buena respuesta, por lo que ven “potencial” para crear más proyectos similares en el futuro. Durante años, los fanáticos de la compañía también han soñado con animes de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda.

Las franquicia tuvieron series animadas hace décadas, pero no cumplieron con las expectativas ni de los fans ni de la empresa. Desde entonces, Nintendo ha sido mucho más cautelosa al momento de adaptar sus franquicias a otros formatos. Furukawa fue cuestionado sobre la posibilidad de incursionar en el anime con más producciones originales.

El directivo reconoció que será “todo un reto llegar a ese punto”. Se mostró positivo ante la idea, siempre y cuando puedan “crear obras distintivas que sean exclusivas de Nintendo”. Por ahora, la empresa no ha revelado ningún proyecto relacionado con el anime. Seguirá enfocada en películas y cortos animados, así como en adaptaciones live-action.

La película de The Legend of Zelda es la gran apuesta de Nintendo para 2027

