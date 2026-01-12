¿Switch 2 subirá de precio? Nintendo habla de la crisis de memoria y el impacto de los aranceles en la industria

La crisis mundial de memoria y los aranceles son temas que preocupan a Nintendo. Ambos factores amenazan con incrementar aún más el precio de las consolas y, por supuesto, esto podría afectar tarde o temprano a Switch 2. Durante una entrevista reciente, Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía, habló sobre el complicado panorama actual y sobre el impacto que tendrá en su negocio. ¿Acaso Switch 2 subirá de precio?

El directivo dejó claro que analizan de cerca la escasez de memoria y su encarecimiento. También siguen pendientes en el tema de los aranceles, luego de la guerra comercial que inició Donald Trump el año pasado. Vale la pena recordar que las tarifas ya afectaron el precio de PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Por ahora, Nintendo sólo ha aumentado el costo de los accesorios para Switch 2 y el precio de su anterior consola. Ante esto, sus fanáticos temen que la situación también impacte en el precio de Switch 2 o en el de sus videojuegos.

Presidente de Nintendo habla sobre la crisis de memoria y los aranceles

Se espera que, durante los próximos meses, productos tecnológicos de consumo masivo aumenten sus precios por la escasez y el encarecimiento de memoria. Los productores tienen por ahora una prioridad: los centros de datos que potencian el desarrollo de la inteligencia artificial. De esta forma, las consolas, componentes para PC, televisores, móviles y demás productos podrían subir de precio muy pronto.

Durante una entrevista con Kyoto Shimbun (vía VGC), Shuntaro Furukawa reconoció que la crisis mundial de memoria y los aranceles son temas que vigilan de cerca, pues han tenido un fuerte impacto en toda la industria. El directivo fue cuestionado sobre los desafíos que enfrentarán en este contexto, luego de que el margen de ganancias de Switch 2 es más bajo que el del primer Switch.

Factores económicos y tecnológicos amenazan al precio actual de Switch 2

El directivo afirmó que tanto la escasez de memoria como los aranceles pueden convertirse en un problema para su negocio si la situación no mejora. Aclaró que tienen un plan para mitigar los posibles efectos: impulsar la adquisición de componentes a mediano y largo plazo. Añadió que, por ahora, no hay un impacto inmediato en sus ganancias; sin embargo, seguirán monitoreando la situación, pues “el mercado actual de memorias es muy volátil”.

“La rentabilidad del hardware depende de factores como las condiciones de adquisición de componentes, la reducción de costos mediante la producción en masa y el impacto de los tipos de cambio y los aranceles. Es difícil generalizar. Fundamentalmente, nuestro objetivo es abordar esto impulsando la adquisición de componentes a medio y largo plazo”.

¿Switch 2 subirá de precio?

En mayo de 2025, Furukawa advirtió que aumentarían el precio de sus productos si es que la situación de los aranceles empeoraba en el futuro. Expertos pronosticaron que el precio de las consolas de videojuegos podía aumentar hasta 69%. Las consolas de PlayStation y Xbox registraron varios aumentos el año pasado, por lo que hay pocas esperanzas de que los sistemas de Nintendo evadan esta situación.

Durante la entrevista, el directivo de Nintendo reveló que, al principio de su año fiscal, proyectaron un impacto negativo de varios miles de millones de yenes en sus resultados debido a los aranceles. Furukawa se negó a responder si Switch 2 subirá de precio en los próximos meses, pues cree que es especular sobre algo que depende de múltiples factores. Sugirió que trabajarán para evitarlo en lo posible.

“Si bien es difícil evaluar con precisión el impacto futuro, nuestra política básica es reconocer los aranceles como un costo y trasladarlos a los precios en la medida de lo posible, no sólo en Estados Unidos. Por otro lado, este es un período crucial para nuestro negocio de videojuegos, ya que estamos impulsando la adopción de nuevo hardware y manteniendo el impulso de nuestras plataformas. Estamos trabajando en esto mientras consideramos cuidadosamente la situación”.

El hardware de Nintendo podría subir de precio si la situación no mejora

