PlayStation 5 recibe una nueva función inspirada en Steam: jugadores podrán conocer los títulos más populares de la consola en su país

Sony prepara varias mejoras para PlayStation 5, y hay una en particular que entusiasmará a los amantes de los números. La compañía estrenó una nueva función que permitirá a los usuarios de su consola rastrear semanalmente los títulos con más jugadores, según su país.

Esta función ya está disponible en fase Beta, así que por ahora sólo un número limitado de jugadores la pueden usar. Cuando esta novedad inspirada en Steam llegue al público general, el ecosistema de PlayStation será un poco más transparente, pues podremos conocer con certeza aquellos juegos que dominan las listas de popularidad de PlayStation 5. Mientras tanto, ya conocemos los títulos favoritos de los jugadores de Estados Unidos.

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PlayStation 5 estrena útil función para conocer los juegos más populares del momento

Steam tiene secciones especiales donde detalla cuáles son los juegos más vendidos del momento y los títulos con más jugadores activos. Medir estas métricas en consola es complicado, pero pronto será posible hacerlo en PlayStation 5. Sony lanzó un nuevo widget que precisamente muestra cuáles son los títulos con más jugadores de la consola.

Lo interesante es que las estadísticas corresponden a resultados semanales y se miden de forma local. Esto quiere decir que podremos conocer cuáles son los títulos más populares de PlayStation 5 en cada país, incluyendo México y el resto de Latinoamérica. El widget muestra un top con los juegos que tuvieron más usuarios y detalla la cantidad exacta de jugadores de la última semana.

El nuevo widget de PS5 revelará datos interesantes sobre los juegos más populares

La nueva función de PS5 se diferencia de las herramientas de Steam ya que no muestra un conteo en vivo, sino un total acumulado durante los últimos 7 días. Esto implica que el widget contabiliza a cualquier jugador que haya abierto un juego al menos una vez en dicha semana. Por ahora, Sony no ha aclaro si las cifras incluirán a los usuarios de PS4 o sólo contabilizará a los de PS5.

El widget llegará acompañado de herramientas para registrar aumentos repentinos de actividad, ya sea por una nueva actualización o cualquier otro factor que aumente repentinamente el número de jugadores. Como lo comentamos, la función está disponible por ahora en versión Beta, pero es cuestión de tiempo para que llegue a más usuarios de todos los países. Actualmente, no hay una fecha estimada para su lanzamiento general.

¿Cuáles son los títulos favoritos de los usuarios de PS5 en Estados Unidos?

A pesar de que la nueva función sigue en fase de pruebas, los jugadores de Estados Unidos ya pueden conocer cuáles han sido los juegos más populares de PlayStation 5 durante la última semana. El top no incluye sorpresas, pues está dominado por populares juegos como servicio y títulos multijugador que han conservado su buena racha con los años.

En primer lugar está Fortnite, Battle Royale de Epic Games que tuvo 14.6 millones de jugadores en PS5 durante los últimos 7 días. El siguiente en la lista es GTA VI, título de Rockstar Games que tuvo 5.13 millones de usuarios. Minecraft y Call of Duty se disputan de cerca el tercer lugar con 4.97 y 4.95 millones de jugadores, respectivamente.

El top de esta semana cierra con Arc Raiders, el shooter de extracción de Embark Studios que acumuló 972,000 usuarios. Abajo está la lista con los 8 juegos más populares de esta semana entre los usuarios estadounidenses de PlayStation 5.

Fortnite es el rey indiscutible en PlayStation 5

Fortnite: 14.6 millones

GTA V: 5.13 millones

Minecraft: 4.97 millones

Call of Duty: 4.95 millones

Apex Legends: 1.72 millones

Marvel Rivals: 1.58 millones

Battlefield 6: 1.51 millones

Arc Raiders: 972,000

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