Rusia prohíbe Roblox por contenido “inapropiado y extremista” que afecta “el desarrollo de los niños”

Roblox sigue bajo los reflectores luego de todas sus polémicas recientes. El popular juego ha sido acusado de dar espacio a depredadores y a contenido inadecuado para menores, algo que Roblox Corporation niega cada vez que puede. Los gobiernos de algunos países han tomado medidas drásticas para mantener a su población alejada de la plataforma de videojuegos.

En agosto del año pasado, Turquía decidió bloquear el acceso a Roblox por el bienestar de sus menores. Rusia decidió seguir sus pasos y también bloqueó el acceso a Roblox esta semana. Autoridades del país señalaron a la plataforma de dar acceso a contenido “inapropiado y extremista” para su cultura, como experiencias con referencias LGBT.

Ante esto, un portavoz de Roblox Corporation salió a la defensa del juego. Aclaró que siguen todas las medidas de seguridad necesarias para que sus jugadores tengan experiencias positivas dentro del juego.

Entérate: Longeva franquicia de PlayStation da el salto a dispositivos móviles luego de 20 años

¿Por qué Rusia prohibió Roblox?

Roblox ha evolucionado durante casi 2 décadas hasta convertirse en uno de los videojuegos más populares del mundo. Algunas de sus experiencias tienen millones de jugadores activos diarios, por lo que es uno de los negocios más rentables de la industria del entretenimiento. A la vez, el juego ha sido protagonista de múltiples escándalos, relacionado con la presencia de depredadores y la falta de medidas de seguridad para proteger a sus usuarios.

Debido a sus polémicas, Roblox ha sido prohibido en algunos países. Rusia se acaba de unir a la lista, pues Roskomnadzor —el regulador de medios del país— decidió bloquear la plataforma. Argumenta que Roblox da acceso a contenido inadecuado, relacionado con terrorismo. Rusia también bloqueó la plataforma por las experiencias con contenido LGBT, que considera extremista.

Roblox ahora es inaccesible en Rusia

Roskomnadzor añadió que el juego de Roblox Corporation también incluye experiencias donde se simulan ataques terroristas y juegos de azar. Rusia considera que es contenido “que puede afectar negativamente el desarrollo espiritual y moral de los niños”. Durante años, Roblox fue uno de los juegos más descargados en el país, pero ahora es inaccesible.

Al igual que en Turquía, Irak y demás países, las autoridades de Rusia también están preocupadas por la desprotección de los menores ante la presencia de depredadores. Roskomnadzor denunció casos de acoso sexual y difusión de imágenes intimas dentro de la plataforma. Ante todos estos problemas, es poco probable que Roblox vuelva a esta activo en Rusia a corto plazo.

Cada vez más países alertan sobre la falta de seguridad en la plataforma de videojuegos

Te interesa: Filtración eliminada de Grand Theft Auto VI confirmaría su veracidad y anticiparía mecánica de gameplay del esperado título

Roblox Corporation reaccionó al bloqueo por parte de Rusia

Ante las acusaciones a su multimillonaria plataforma de juegos, Roblox Corporation habló sobre el bloqueó por parte de Rusia. Un representante explicó que siempre respetan las leyes de los lugares donde Roblox tiene presencia. Enfatizó que su misión siempre es ofrecer un espacio y experiencias positivas a los jugadores.

“Tenemos un profundo compromiso con la seguridad y contamos con un sólido conjunto de medidas de seguridad proactivas y preventivas diseñadas para detectar y prevenir contenido dañino en nuestra plataforma”.

Roblox sigue bajo la lupa de las autoridades

Por ahora, Roblox Corporation no ha definido un plan para el posible regreso de Roblox a Rusia. La compañía tiene otros asuntos importantes por resolver, como la demanda por parte de la fiscalía de Luisiana. Las autoridades de Estados Unidos también consideran que el juego es un peligro para los menores por temas de seguridad.

“Debido a la falta de protocolos de seguridad de Roblox, se pone en peligro la seguridad de los niños de Luisiana. Roblox está invadido por contenido dañino y depredadores infantiles porque prioriza el crecimiento de los usuarios, los ingresos y las ganancias sobre la seguridad infantil”.

Por si te lo perdiste: Resident Evil Requiem traerá de regreso a antiguos enemigos icónicos de la saga y los presume con nuevo gameplay

Busca todas las noticias relacionadas con Roblox en esta página.

Fuente