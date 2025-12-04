Xbox Game Pass: uno de los juegos más esperados para el servicio ya tiene fecha de estreno; será exclusivo de Xbox Series X|S

A pesar de los cambios en la estrategia de Microsoft, Xbox Game Pass se mantiene como el pilar de su ecosistema de videojuegos. Tras una larga espera, los usuarios del servicio están a pocos meses de poder disfrutar uno de los estrenos más anticipados de los últimos años, que se mantiene como uno de los pocos exclusivos de Xbox Series X|S.

Luego de múltiples retrasos y superar varios obstáculos en su desarrollo, Sad Cat Studios y Thunderful Games por fin confirmaron una nueva fecha para su próximo juego. El título estaba originalmente planeado para este año, pero en agosto se anunció su retraso a 2026. Ahora, por fin hay un día exacto para su llegada a Xbox Game Pass como estreno de día 1.

REPLACED por fin tiene fecha de estreno, ¿cuándo llegará a Xbox Game Pass?

REPLACED se anunció en 2021 y, al instante, se convirtió en uno de los juegos más esperados para Xbox Series X|S. Sin embargo, nadie sabía que su desarrollo se extendería por 5 años más. Sad Cat Studios tenía la meta de lanzarlo en 2022, pero fue impactado por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que dificultó bastante su proceso de creación.

Para 2024, el proyecto era mucho más ambicioso de lo esperado. Yura Zhdanovich, su director, tomó la difícil decisión de retrasar el juego a 2025 para cumplir con las expectativas y sus ambiciones creativas. A pesar de ello, el tiempo adicional no fue suficiente y lo retrasó de nuevo, pero ahora hasta 2026.

Luego de múltiples retrasos, el juego indie por fin debutará en 2026

Por medio de un comunicado, Sad Cat Studios y Thunderful Games por fin confirmaron la fecha definitiva de REPLACED. El título de acción 2.5D debutará en Xbox Series X|S y PC el 12 de marzo de 2026. Estará disponible como estreno de día 1 para Xbox Game Pass. Es importante recordar que, por la ambición del juego, sus desarrolladores decidieron cancelar la versión para Xbox One.

La versión del juego para PC estará disponible en Steam, Epic Games Store, GOG y la tienda de Microsoft. Se espera que también forme parte del catálogo de PC Game Pass desde su día de estreno. Zhdanovich celebró por fin tener una fecha de lanzamiento confirmada.

“Es fantástico tener finalmente una fecha fija para el lanzamiento de REPLACED. Es bien sabido que nos ha llevado más tiempo de lo previsto y queremos agradecer a todos su paciencia y apoyo. ¡Esperamos que valga la pena el 12 de marzo!”.

El prometedor indie será uno de los grandes estrenos de Xbox Game Pass del próximo año

¿Qué es REPLACED?

El juego independiente llamó la atención por su propuesta de acción y plataformas en 2.5D. REPLACED tiene una fuerte estética cyberpunk, y nos llevará a una versión alternativa de Estados Unidos en los años 80, donde conoceremos las consecuencias de una catástrofe nuclear.

Su historia se centra en R.E.A.C.H., una inteligencia artificial atrapada contra su voluntad en un cuerpo humano, que debe desentrañar los oscuros secretos de Phoenix Corporation, una organización que domina Phoenix-City. La aventura nos desafiará con combates cuerpo a cuerpo y nos deleitará con un atractivo aspecto visual pixel art.

Sad Cat Studios afirma que su juego garantiza mecánicas fluidas de exploración y una narrativa estilo thriller que profundiza en temas como la identidad, la humanidad y el control.

Un juego que promete conquistar con su historia y su pixel art

