Sony trabajará con el creador de Left 4 Dead y productora de J.J. Abrams en un shooter cooperativo para PlayStation 5 y PC

Sony Interactive Entertainment anunció esta mañana una alianza con Bad Robot Games. Se trata de un acuerdo importante para PlayStation, pues permitirá a las compañías trabajar de cerca con Mike Booth, creador de Left 4 Dead, y J.J. Abrams, aclamado productor, director y guionista del cine y la televisión.

Bad Robot Games, la división de juegos de la productora de J.J. Abrams, hará un shooter cooperativo para PlayStation 5 y PC. Será producido y distribuido por Sony, así que muy probablemente sea exclusivo para su consola. Por medio de un comunicado, los implicados revelaron los primeros detalles de esta prometedora colaboración.

¿Qué es Bad Robot Games?

En 2018, J.J. Abrams fundó Bad Robot, una productora de cine, televisión y teatro. El creativo, detrás de varias películas de Star Wars, también quiso incursionar en los videojuegos, por lo que abrió Bad Robot Games. Su división de juegos tiene como meta llevar al entretenimiento interactivo la fuerza narrativa de las películas y series, con un enfoque innovador.

Entre sus proyectos están Silent Hill: Ascension, donde colaboró como desarrollador externo. De acuerdo con su página oficinal, el estudio nació como un grupo pequeño cuya misión es impulsar la creatividad al terreno interactivo. Con el paso de los años, creció hasta convertirse en una compañía completa de desarrollo y distribución de videojuegos.

La compañía trabaja de cerca con Bad Robot Productions, lo que permite que veteranos de la industria combinen su experiencia con creativos de Hollywood. De esta forma, su misión es ofrecer juegos ambiciosos donde la narrativa y las mecánicas brillen sin opacarse la una a la otra.

Bad Robot Games forma parte de la productora de J.J. Adams

Sony y el creador de Dead 4 Left harán un nuevo shooter cooperativo

Christian Svensson, vicepresidente de Sony Interactive Entertainment y director de proyectos de contenido de terceros, celebró su alianza con Bad Robot Games. Destacó su “singular voz creativa y su pasión por la innovación”, pues serán clave para crear un ambicioso juego con Mike Booth, actual director creativo de la división de juegos.

El creador de Left 4 Dead trabaja en un shooter cooperativo que está en desarrollo para PlayStation 5 y PC. El proyecto ya está en marcha, pero sus desarrolladores no revelaron más detalles ni dieron una fecha estimada para su presentación. Pese a ello, el título ya generó entusiasmo, pues Left 4 Dead es considerado uno de los mejores juegos de su género y, pese al paso de los años, sigue vigente.

Creador de Left 4 Dead hará un nuevo shooter para PS5 y PC

Debido a las características del proyecto, es casi un hecho que forma parte de la apuesta de PlayStation por los juegos como servicio. Sus producciones internas fracasaron estrepitosamente y tuvo que cancelar muchos proyectos. Al parecer, ahora apostará por juegos de terceros para llenar ese vacío.

Anna Sweet, directora ejecutiva de Bad Robot Games, también celebró la colaboración. Explicó que crearán una nueva franquicia, con la meta de expandir su universo. Recalcó que el juego ofrecerá una experiencia cooperativa, pero no dio detalles específicos sobre su temática.

“Asociarnos con Sony Interactive Entertainment nos permite dar vida a nuestra nueva propiedad intelectual, con una visión expansiva para este nuevo universo. Con el apoyo de PlayStation, esperamos ofrecer una experiencia audaz e innovadora que sea realmente especial para los jugadores. Estoy sumamente emocionada de que Mike Booth esté al mando creativo, creando una aventura cooperativa que brindará momentos inolvidables con amigos”.

