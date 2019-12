Fortnite: ¿dónde y cómo ver la transmisión de Ninja con Mark Hamill?

Hace unos días te contamos que mañana, jueves 19 de diciembre, habrá una transmisión especial de Fortnite: Battle Royale con el popular streamer Ninja y Mark Hamill, actor conocido por interpretar a Luke Skywalker. Si te emociona verla, debes saber que ya sabemos dónde y cuándo podrás hacerlo.

Por medio de un comunicado, Microsoft informó que la transmisión de Ninja con Mark Hamill será el último capítulo de Xbox Sessions de 2020, por lo que podrás verlo desde los canales oficiales de Xbox en Mixer y YouTube. La transmisión iniciará a las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México, por lo que falta menos de 24 horas para que veamos lo que Microsoft nos preparó.

Cabe mencionar que Microsoft describe este episodio de Xbox Sessions como el más grande hasta ahora. Asimismo, señala que aquí Mark Hamill aprenderá los secretos de Fortnite: Battle Royale de Ninja, además de que abrirán algunos regalos de Winterfest, el evento de invierno de Fortnite: Battle Royale.

I had the pleasure of spending some time with THE LEGEND @HamillHimself. Can’t wait to show you what we’ve got planned next Thursday with @Xbox and @FortniteGame !! #XboxPartner #bucketlist pic.twitter.com/K406c9wy0C