¡La ceremonia de The Game Awards 2019 fue todo un éxito!

El pasado jueves, 12 de diciembre, se llevó a cabo la ceremonia de The Game Awards 2019. Dicho evento fue el escenario ideal para muchos, pues fue una ventana para dar a conocer muchas novedades relacionadas con el entretenimiento electrónico, además de premiar lo mejor de este año. Al parecer, el interés por este evento crece más y más. Como muestra está la pasada edición, pues se reveló que fue sintonizada por muchos videojugadores en todo el mundo.

El organizador del evento, Geoff Keighley, anunció por medio de su cuenta de Twitter que más de 45 millones de personas en todo el mundo estuvieron al pendiente de la transmisión en vivo de The Game Awards 2019.

Estos resultados dan cuenta de un gran interés por parte de los consumidores de saber más sobre la actualidad de la industria. Esto lo decimos porque dicha cifra representó un crecimiento de 73% con respecto al año pasado, que registró un total de alrededor de 26.2 millones de espectadores en vivo.

En plataformas de entretenimiento fue todo un éxito, pues en Twitch registró 1.3 millones de espectadores simultáneos, mientras que YouTube complementó la cifra para elevarla a 2.3 millones de espectadores entre estas 2 plataformas, según informa GamesIndustry.biz.

Lo que más llama la atención de este evento es la revelación de los ganadores de los premios a lo mejor de 2019. Sin embargo, muchos también atienden el llamado anualmente para conocer las noticias en torno a la industria. En esta edición, por ejemplo, se anunció el nombre de la consola siguiente de Xbox, así como uno de sus primeros juegos revelados oficialmente: Senua’s Saga: Hellblade II.

Finalmente, Keighley invitó a sus seguidores a esperar por la nueva edición, que vendrá el próximo año.

Thank you for watching and supporting #TheGameAwards We're honored to announce a record 45 million livestreams for the 2019 show, an increase of 73% over last year. The gaming industry keep growing. And I finally got to meet Beaker. pic.twitter.com/DHniqExMzZ