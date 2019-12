TIME: Grand Theft Auto V es el mejor juego de la década

Este fin de año no solo se presta para recordar y reconocer a los mejores juegos de 2019 pues también, al tratarse del final de una década, se está haciendo lo propio para determinar a los juegos que marcaron la historia de los videojuegos durante estos 10 años. En el caso de la revista TIME, quien consideró a Switch como la mejor consola de la década, también hay reconocimiento para los videojuegos y recientemente reveló su Top 10, donde el primer lugar lo ocupa el hito que se gestó en Rockstar Games.

La revista TIME publicó su lista con los 10 mejores videojuegos de la década y el primer lugar fue para Grand Theft Auto V, título desarrollado por Rockstar North que debutó en 2013 para PS3 y Xbox 360, que ha tenido relanzamientos en PS4, Xbox One y que también debutó en PC. Tal como se esperaba, el éxito en ventas de esta entrega y la longevidad que ha mantenido por todos estos años fueron elementos importantes para que la publicación la considerara como el mejor videojuego de la década, después de todo, 115 millones de copias vendidas y su permanencia en las listas comerciales de los mercados más importantes no pueden estar equivocados.

Grand Theft Auto V - Disponible en Amazon y Green Man Gaming

Asimismo, el Top 10 de TIME ubicó en la segunda posición a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, título para Wii U y Switch cuya propuesta de mundo abierto fue reconocida por la crítica y en esta ocasión no fue diferente. El tercer lugar fue para Fortnite, título desarrollado por Epic Games cuyo componente Battle Royale se convirtió en un un suceso a nivel mundial que se mantiene hasta hoy.

Posteriormente, la lista muestra en el cuarto lugar a Dark Souls, juego de FromSoftware que marcó el inicio de una etapa en la que el estudio japonés destacó en todo el mundo con su propuesta enfocada en el reto y la alta dificultad bien implementada. Más allá de lo que ha sucedido en cuanto a crítica y ventas, el juego fue reconocido por establecer sus condiciones y crear un género que ha sido retomado por otros estudios y juegos. Finalmente, el quinto lugar fue para League of Legends de Riot Games, que si bien debutó en octubre de 2009, tuvo un éxito sin precedente durante la década que está por terminar.

Aquí tienes el Top 10 con los mejores juegos de la década según TIME:

Grand Theft Auto V

The Legend of Zelda: Brath of the Wild

Fortnite

Dark Souls

League of Legends

Pokémon GO

Minecraft

The Elder Scrolls V: Skyrim

Portal 2

Disco Elysium

