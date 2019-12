Tesla actualizará sus coches para que puedas jugar Stardew Valley

En los últimos meses, Tesla ha trabajado para que los dueños de sus vehículos puedan divertirse en ellos. Es por esto que ha lanzado actualizaciones de firmware que incluyen juegos de la talla de Cuphead. Próximamente, los vehículos de la compañía recibirán un update que añadirá Stardew Valley, el indie que muchos ven como el sucesor espiritual de Harvest Moon.

Como informa TechCrunch, recientemente Elon Musk hizo una publicación en Twitter en la que anunció algunas de las novedades de la actualización de fin de año para Tesla. Entre sus novedades está una “vista previa” al piloto automático, Lost Backgammon y Stardew Valley.

Por el momento, no hay muchos detalles sobre la versión de Stardew Valley para Tesla. Dicho esto, es probable que sea una versión reducida al igual que el port de Cuphead para estos coches. Asimismo, no descartamos que vayas a necesitar un control USB para jugarlo y que sólo pueda disfrutarse mientras el coche esté estacionado y detenido.

Tesla holiday software update has FSD sneak preview, Stardew Valley, Lost Backgammon & a few other things