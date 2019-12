Otro fuerte legendario está en camino a Pokémon Masters

Recientemente, la desarrolladora al cargo de Pokémon Masters reveló que trabajan arduamente en más contenido para el título móvil de The Pokémon Company y solucionar así la escasez que siguió a su lanzamiento. Esto lo están consiguiendo por medio de muchos eventos y misiones gratuitas. La más reciente introdujo al legendario Mewtwo y hoy se reveló que pronto llegará una nueva criatura enigmática.

La cuenta oficial de Pokémon Masters en Twitter compartió con los fans un vistazo al contenido que planean agregar al juego. Esto emocionó a los fans, pues no se trata de un evento común, sino de uno que introducirá a un nuevo legendario, Solgaleo, el Pokémon Sol, que fungió como personaje emblema de Pokémon Sun.

Poco se sabe del evento, pero en el mensaje que compartió la desarrolladora se anticipó que funcionará de forma similar que el de Mewtwo, en el sentido de que tendrás que completar el evento para que el Pokémon se una a tu equipo.

El evento se llamará “The Beast That Devours the Sun” (La bestia que devora el Sol) y contará con algunas diferencias con respecto al de Mewtwo. La compañía refirió que en esta ocasión se hicieron cambios de acuerdo con la retroalimentación que los fans dieron sobre el primer evento legendario con la finalidad de que los jugadores lo disfruten aún más. Aunque no mencionó explícitamente en qué consistirán, se espera que las modificaciones se enfoquen en el sistema de progresión, con el cual se puede fortalecer a estos Pokémon luego de atraparlos.

Por el momento no se compartió gameplay de Solgaleo en Passio ni la pareja compi al lado de la que peleará, pero sí se liberó una imagen promocional. Te dejamos con ella a continuación.

Solgaleo will shine on Pasio!



To add Solgaleo to your team, you’ll need to complete the upcoming legendary event, The Beast That Devours the Sun!



We’ve made some adjustments since the previous legendary event, so we hope you enjoy this new one even more!#PokemonMasters pic.twitter.com/Oyi6kTJYod