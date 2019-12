RUMOR: Xbox Game Studios quiere adquirir un estudio de Polonia

Si algo ha dejado claro la división de juegos de Microsoft es que parte esencial de su estrategia para la nueva generación es ofrecer títulos exclusivos de su entorno de juego, conformado por Xbox y Windows. Para lograr esto, Xbox Game Studios ha comprado a algunos estudios importantes, quienes han puesto en marcha el desarrollo de nuevos proyectos. Obviamente, esta decisión ha generado rumores sobre los estudios que podrían formar parte de la compañía y el más reciente refiere algo que sucedió en Europa.

Según un reporte de Wccftech, un nuevo rumor ha comenzado a hacer ruido en redes y medios pues da cuenta de una visita que habrían realizado representantes de Xbox Game Studios a Polonia para dialogar con algún estudio no revelado de ese país. La información, a diferencia de lo que sucede con supuestos insiders, fue revelada por el cineasta Borys Nieśpielak, quien ha estado al tanto de la escena de desarrollo de videojuegos de Polonia e incluso realizó un documental al respecto We Are Alright.

En ese sentido, Borys Nieśpielak, quien aseguró que Xbox Game Studios estuvo en el país europeo con el objetivo de comprar a un estudio: "esto es algo confirmado, pero los detalles son ​​inciertos. Microsoft estaba de compras en Polonia. No se sabe si compraron a alguien, pero está confirmado que estuvieron en Polonia. Puedo decir con certeza que hablaron con un estudio, pero no se sabe con quién más hablaron. No es seguro que hayan llegado a un acuerdo con alguien. No puedo decir más al respecto, pero se sabe que este fue el caso".

¿Qué estudios importantes en la actualidad hay en Polonia? Obviamente el primero en destacar es CD Projekt RED, responsables de The Witcher: Wild Hunt y quienes están por lanzar Cyberpunk 2077 en 2020. Asimismo, el país europeo es casa de CI Games, desarrolladores de Sniper Ghost Warrior; People Can Fly, quienes trabajaron en Gears of War: Judgment, Bulletstorm, y que participaron en el desarrollo de Fortnite bajo la razón social Epic Games Poland. Finalmente, otro de los estudios importantes de Polonia en este momento es Techland, creativos encargados de Dying Light.

