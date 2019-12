Ya puedes vivir una experiencia compartida con el modo RA en Pokémon GO

Si estabas entusiasmado por la nueva opción de Pokémon GO que permitirá convertir una criatura en tu compañero para que esté contigo en todas partes y puedas verlo crecer y desarrollar sus habilidades, es momento de que tu hype se eleve pues una nueva función relacionada con esta experiencia ya está disponible en nuestro país.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Twitter de Pokémon GO[/i, Niantic informó que la Beta del modo RA compartido ya está disponible en nuestro país como parte de una lanzamiento escalonado que en este momento ya cubre los mercados más importantes en que el título para móviles tiene presencia. De acuerdo con la información, este modo permite que los Entrenadores puedan tomarse fotos con sus compañeros Pokémon y hacer los mismo con las criaturas que son compañeras de otros Entrenadores.

The Shared AR Experience is now in beta for select Trainers in Sweden, Italy, Netherlands, Mexico, Germany, Taiwan, and the United Kingdom. #PokemonGOBuddy