El poderoso Ardyn Izunia, de FF XV, llegará a Dissidia Final Fantasy NT

Final Fantasy XV tiene diversos personajes memorables. Así que Square Enix decidió llevar más contenido de la entrega más reciente de la franquicia a Dissidia Final Fantasy NT. Así es, el título de peleas recibirá todavía más personajes jugables y contenido adicional para otros peleadores ya disponibles.

La compañía hizo oficial la llegada de Ardyn Izunia, de Final Fantasy XV, al roster de Dissidia Final Fantasy NT. El villano estará disponible primero en la versión arcade del juego, la cual se actualizará mañana, 24 de diciembre.

Su lanzamiento para la versión de PlayStation 4 y PC ocurrirá hasta el próximo año. Será hasta el 9 de enero de 2020 que los usuarios de la consola de Sony y PC puedan combatir con Ardyn Izunia. Se añadirá al roster como personaje DLC, así que tendrás que adquirirlo.

Square Enix presentó a este personaje con 2 trailers. En el primero vemos un enfrentamiento entre Ardyn y Noctis, protagonista de Final Fantasy XV. En el otro video se muestra un gameplay más detallado del nuevo personaje. Abajo te dejo ambos avances:

"His mind twisted by spite and bent on revenge, the Usurper came to bring darkness down upon our world." Originally from #FFXV , Ardyn Izunia is joining the cast of #Dissidia #FinalFantasy NT on January 9, 2020! pic.twitter.com/H1TkaUO2Rh

Por si fuera poco, Square Enix también anunció otra arma para Rinoa Heartilly, llamada Seraphim Heart. Asimismo, la compañera de Squall tendrá una nueva apariencia, la cual se basa en un concepto inicial de Yoshitaka Amano.

Asimismo, se presentó una forma más de Sephiroth, llamada Safer Sephiroth. El villano de Final Fantasy VII también podrá usar otra arma adicional conocida como Life Fragment. Abajo puedes ver trailers de dicho contenido, que también se lanzará el 9 de enero:

Two more appearance sets are coming to #Dissidia #FinalFantasy NT on January 9, 2020!



Sephiroth takes on the role of Safer Sephiroth, the One-Winged Angel, while Rinoa's new appearance set is based on early illustrations of her by none other than the legendary Yoshitaka Amano! pic.twitter.com/r0Ms0ogN3g