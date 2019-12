Este divertido modo de juego regresó a Fortnite: Battle Royale

El Festival de inverno de Fortnite trajo muchas sorpresas para la comunidad del Battle Royale. Los jugadores pueden obtener recompensas gratuitas diariamente, pero también algunos de sus modos de juego favoritos estarán de regreso.

Epic Games anunció hace poco que una de las modalidades más pedidas por fin esta de vuelta gracias al Festival de inverno. Nos referimos a Francotiradores en Dúo, donde la buena puntería será uno de los factores más importantes para ganar.

Como su nombre lo indica, en este modo de juego los participantes tendrán que luchar utilizando únicamente rifles francotiradores. Además, se jugará en dúos, así que la colaboración entre jugadores también será relevante. El objetivo es vencer a los demás y ser los últimos en quedar en pie.

No está de sobra recordar que algunas armas saldrán de la bóveda durante el Festival de inverno. Asimismo, es importante que sepas que basta con iniciar sesión y visitar la cabaña para recibir contenido gratuito.

Snipers only!



Take aim and take the Victory Royale in the Sniper Duos LTM, drop in now. pic.twitter.com/mFxTArlwZp