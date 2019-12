El skin de Kylo Ren, de Star Wars, llegó a Fortnite y así puedes tenerlo

Desde hace tiempo hay pistas que sugieren que la colaboración entre Fortnite y Star Wars todavía no acaba. De hecho, hace algunas horas se filtró información de 2 posibles skins para el Battle Royale basadas en la saga galáctica.

La buena noticia es que la información resultó ser cierta, así que aquí te decimos cómo obtener los nuevos objetos cosméticos. A mediados de este mes surgieron detalles de una skin de Kylo Ren. Si quieres lucir como este importante personaje de la trilogía más reciente, te recomendamos que visites la tienda del juego.

Ahí encontrarás todo lo necesario para el aspecto de la Primera Orden. El personaje aparece con su vestimenta clásica y porta su caso basado en el de Darth Vader. Epic recomendó a los jugadores usar la mochila retro Capa de batalla de la Primera Orden y el pico Vibro-scythe para completar su look.

Las sorpresas no se acaban ahí, pues también hay algo relacionado con Zorii Bliss. En la tienda del Battle Royale también se añadieron su atuendo y su mochila retro, que se complementan con su planeador Y-Wing. Abajo te dejo imágenes de los skins:

The Supreme Leader has arrived.



Grab the Kylo Ren Outfit in the Item Shop now! #FortniteXStarWars pic.twitter.com/KwEmAdRNSQ