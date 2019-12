Fortnite: así puedes conseguir el skin de árbol de Navidad

El Festival de Invierno de Fortnite: Battle Royale sigue con un montón de sorpresas para los jugadores. La más reciente es la posibilidad de desbloquear un skin que entrega un traje de árbol de Navidad a tu personaje. Si te gustaría obtenerla, aquí te decimos como puedes hacerlo.

Estamos hablando del skin Teniente Navideño para Fortnite: Battle Royale. Se trata de un atuendo en el que Jonesy aparece con un divertido traje que lo hace lucir como un árbol de Navidad, aunque su rostro y extremidades siguen visibles. Este traje está acompañado de una mochila que tiene forma de regalo.

Si te gusta, te alegrará saber que es muy sencillo conseguir a Teniente Navideño. Para obtenerlo sólo debes ir a la Winterfest Cabin e inspeccionar los regalos que están a tu derecha. Una vez que lo hagas es momento de seleccionar el árbol. Cuando lo hagas, podrás ver que tendrás la oportunidad de abrirlo y al hacerlo obtendrás el atuendo.

