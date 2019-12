La Call of Duty League se renovará en 2020 con un nuevo formato

A pesar del paso de los años, Call of Duty se mantiene como una de las franquicias más sobresalientes dentro del circuito competitivo de esports. La Call of Duty League cobra cada vez más importancia, por lo que el evento tendrá algunos cambios y ajustes para hacerlo más grande en 2020.

Activision reveló que su evento competitivo ahora presentará un nuevo formato basado en torneos profesionales. Este cambio estará presente desde la temporada inaugural del próximo año.

“A partir de la segunda semana en Londres, los equipos competirán en un formato que es familiar para el legado de los esports de Call of Duty y fresco como telón de fondo de nuestra estructura de franquicia”, comentó la compañía.

Junto con el nuevo formato de torneos profesionales, también se implementará un nuevo sistema de puntos que entrará en vigor la misma semana de lanzamiento de la próxima temporada. Gracias a este cambio, cada encuentro será igual de importante rumbo a la victoria.

Todo esto en conjunto ofrecerá a los espectadores más emoción, acción y partidas durante 2020. También habrá más escuadras competitivas que competirán por ser los mejores cada fin de semana de la serie.

