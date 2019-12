La petición para llevar la Cybertruck a Rocket League llegó a su meta de firmas

La Cybertruck, la nueva camioneta de Tesla, llamó mucho la atención por su diseño poco convencional, el cual incluso fue comparado con juegos para PlayStation. El vehículo se hizo tan viral que incluso hubo quienes hicieron una petición para que Psyonix y Tesla trabajaran juntos para llevarlo a Rocket League. Si la viste, de seguro te interesará saber que llegó a su meta de recaudación de firmas.

Cuando te hablamos por primera vez de esta petición, su creador, Nikky Luzader, buscaba recaudar 5000 firmas para enviarlas a Psyonix y Tesla. Varias semanas después, consiguió esta cifra, por lo que envió todas las firmas, pero aún no obtiene respuesta de ninguna de estas compañías. Dicho esto, aprovechó la ocasión para agradecer a todos los que la firmaron.

“Ahora voy a enviar la lista de 5000 firmas a Tesla y Psyonix. Gracias a todos por su apoyo, ¡esto es algo muy genial que estamos haciendo!”, fueron las palabras de Luzader.

Pero ahora que se consiguieron las firmas, ¿qué sigue? Lo principal es tener paciencia en lo que Tesla y Psyonix anuncian algo al respecto. También se siguen recaudando firmas y ahora se tiene la menta de conseguir 7000. Asimismo, Luzader pidió a los interesados a compartir este tweet para así llamar la atención de Elon Musk, cofundador de Tesla.

@elonmusk the gamers have spoken! #TeslaCyberTruck into #RocketLeague. Please help us! You are our only hope! Most gamers will never afford it, so at least we can enjoy it with a few #falcon9 rocket boosters strapped to the back! @Tesla @PsyonixStudios https://t.co/HJGPYPp4rd