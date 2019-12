Fortnite: ¿cómo conseguir el skin Luchadora Lanosa antes de tiempo?

En los últimos días, Epic Games ha tenido un montón de regalos para los fanáticos de Fortnite: Battle Royale. Si bien esto ha traído alegría a muchos, es posible que también deje impaciente a otros, quienes no pueden esperar para conseguir el siguiente. Si eres uno de ellos, te alegrará saber que se descubrió una manera de conseguir el skin Luchadora Lanosa (o Wooly Warrior) antes de tiempo.

Luchadora Lanosa un nuevo skin para Fortnite: Battle Royale el cual está pensado como una recompensa por abrir todos los regalos de la cabaña del Festival de Invierno. Se trata de una apariencia en la cual un personaje del Battle Royale se viste con el traje de un mamut que parece haber sido recientemente descongelado.

De acuerdo con Ali-A, un youtuber enfocado en Fortnite (vía DotEsports), es posible engañar al juego para que te entregue a Luchadora Lanosa sin haber abierto todos los regalos de Festival Invernal. ¿Cómo se hace? Es sencillo, ya que basta con haber abierto todos los regalos del lado izquierdo, dejando intactos los del lado derecho. Con este exploit, el juego pensará que ya abriste todo y te dará el regalo.

Puedes ver este método en acción a continuación:

Ahora bien, es importante señalar que obtener Luchadora Lanosa te traerá algunos sacrificios. Por ejemplo, si no has abierto regalos del lado derecho para obtenerlo, te habrás perdido la posibilidad de conseguir el Millenium Falcon y al Teniente Navideño. Además, no podrás aprovecharlo si ya tomaste algún obsequio de esta parte de la cabaña de Festival Invernal.

Y tú, ¿piensas obtener a Luchadora Lanosa antes de tiempo? Cuéntanos en los comentarios.

Fortnite: Battle Royale está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y dispositivos con iOS y Android. Puedes saber más sobre este lanzamiento si haces clic aquí.