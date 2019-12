Fire Emblem: Three Houses fue el juego favorito de Switch para los japoneses

Si bien Fire Emblem: Three Houses navegó con perfil bajo dado que se trata de un juego de nicho, no se puede negar que gozó de mayor popularidad que entregas anteriores y de hecho consiguió posicionarse en mercados importantes. De hecho, en Japón, el mercado al que la propuesta ha apuntado desde siempre, el resultado no fue la excepción y fue considerado como el título favorito de Switch por los usuarios de la consola.

Según un informe de Nintendo Life, Nintendo publicó los resultados de su evento "Nintendo Players Voice Ranking 2019" celebrado en Japón, donde los jugadores de la consola híbrida votaron por sus juegos favoritos de 2019 y el primer lugar fue para Fire Emblem: Three Houses. ¿Qué tan importante fue el éxito de este juego en ese mercado? Pues basta con decir que superó en la votación a Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition, entrega de una franquicia dominante en Japón que también debutó en Switch este año.

Asimismo, la lista con los juegos favoritos de Switch del público japonés presenta algunas sorpresas, como la aparición de Cuphead en el quinto puesto y la preferencia por UNDERTALE, que quedó en el décimo lugar.

Fire Emblem: Three Houses

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Dragon Quest Builders 2

Okami

Cuphead

Pokémon Shield

Pokémon Sword

Rune Factory 4 Special

Yoshi's Crafted World

UNDERTALE

Fire Emblem: Three Houses está disponible en Nintendo Switch y en este enlace encotrarás toda la información relacionada con esta entrega desarrollada por la división Intelligent Systems, así como nuestra reseña escrita.

