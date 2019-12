La comunidad competitiva de Pokémon banneó a esta criatura de Sword & Shield

La escena competitiva de Pokémon Sword & Shield apenas está en sus primeros días, dicho esto, poco a poco va tomando forma con decisiones importantes. La más reciente fue la de bannear a una criatura originaria de Galar de las partidas competitivas de Pokémon Sword & Shield.

Lo que pasa es que los miembros de Smogon, la comunidad competitiva más importante de Pokémon, tomó la decisión de prohibir el uso de la versión de Galar de Darmanitan de batallas competitivas en la OU tier. Esto después de que fuera un Pokémon muy utilizado y tuviera resultados extremadamente favorable, lo que se considera negativo para el meta.

Esta nueva prohibición de la escena competitiva de Smogon significa que los jugadores no podrán usar a Darmanitan de Galar en ningún formato competitivo fuera de las batallas Ubers. Así pues, representa una mala noticia para todos los que lo estaban criando para que formara parte clave de su equipo que participará en competencias de Smogon.

Algo interesante es que, a diferencias de casos anteriores, Darmanitan de Galar no tuvo un periodo de prueba para descubrir si el banneo realmente era necesario. Es decir, la prohibición fue hecha con efecto inmediato por medio de la votación del consulado OU de Smogon. La razón fue porque existen pocos counters para esta criatura y que su poder es muy alto.

After an open discussion thread in the recent weeks looking at potential Pokemon to take action against, the OU council has voted for Galarian Darmanitan to move to Ubers. pic.twitter.com/4eSaUYR2xg