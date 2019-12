Jugadores de The Sims 4 están locos por Baby Yoda

Hace unos días la escena de The Sims 4 recibió contenido del personaje del momento, The Child, mejor conocido como Baby Yoda, quien ha causado furor tras su aparición en The Mandalorian, serie que debutó en Disney+ hace unas semanas. La aparición del adorable personaje volvió locos a los fans y los usuarios del juego de simulación de EA no fueron la excepción pues ya crearon todo tipo de contenido e incluso templos para rendirle culto.

Un reporte de Polygon reveló la locura que ha causado Baby Yoda en The Sims 4 luego de que hace unos días se lanzara una estatua en honor al personaje. A partir de ese momento, los entusiastas de The Sims 4 han dado rienda suelta a su creatividad para celebrar la existencia de Baby Yoda y procurarlo pues, aunque en la serie se le conoce como The Child, puede que se trate efectivamente del Maestro Yoda.

Entre el contenido que se ha lanzado en The Sims 4 se encuentran zonas escolares donde los Baby Yoda toman clases y algunos templos para rendirle culto al personaje de The Mandalorian.

