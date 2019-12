Celebra el fin de año con muchos regalos en Harry Potter: Wizards Unite

Si no has jugado Harry Potter: Wizards Unite en los últimos días, hay algo importante que debes saber. Niantic preparó un evento especial para celebrar la temporada navideña y el fin de año, así que todavía estás a tiempo de conseguir algunas recompensas y regalos.

Desde hace algunos días, los Regalos del juego pasaron a ser Regalos mágicos de Navidad. Gracias a esto, es posible conseguir algunas sorpresas. El último evento de Harry Potter: Wizards Unite ya está disponible y concluirá hasta el 7 de enero a la 1:00 PM, hora de la Ciudad de México.

Para ser más exactos, en esta celebración encontrarás un encargo especial por tiempo limitado. De esta forma tendrás acceso a 12 misiones que te darán como premios experiencia mágica, libros de hechizos, llaves plateadas, oro y detectores.

Si lo anterior te pareció poco, toma en cuenta que todos los regalos te darán bonificaciones espaciales. “Para ayudar a contagiarlos de la generosidad, participen en las 12 misiones de Navidad para conseguir recompensas intercambiando Regalos con amigos”, comentó Niantic.

There’s still time to share in the merriment of the season by sending special holiday Gifts to your friends! Tag a friend that should keep an eye out for a Gift! #WizardsUnite pic.twitter.com/be76CTu99u