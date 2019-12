REPORTE: habrá menos eventos de Call of Duty League de lo esperado

La temporada inaugural de la Call of Duty League se sigue cocinando, lo que como consecuencia trae cambios y ajustes. De hecho, un nuevo reporte asegura que la liga competitiva de Call of Duty presentará menos eventos de los que originalmente se esperaba.

La semana pasada, Activision anunció que regresará a un formato de competencia como el que solía tener las competencias de Call of Duty en años anteriores. De acuerdo con Adam Stern, periodista de Sports Businnes Journal, significará que la Call of Duty League tendrá menos eventos de los que se esperaba hasta hace poco.

Pero, ¿a qué se debe este cambió? Según informó Stern, algunos de los equipos involucrados con la Call of Duty League se sintieron abrumados con la idea de alojar eventos de esta liga y de la Overwatch League. En caso de que no lo sepas, algunos grupos tienen equipos en ambas competencias de Activision Blizzard.

Este cambio significará que habrá menos eventos de la Call of Duty League, pero en ellos encontraremos más partidas. Con esto, la nueva liga tendrá un formato de torneo que será muy similar al que ha estado presente al modelo de esports que hasta ahora ha tenido Call of Duty.

'@CODLeague is expected to hold fewer events in '20 than originally anticipated, as part of its switch back to a tournament model.



➖ Move was made in part because some teams were becoming overwhelmed at the prospect of hosting both CDL and @OverwatchLeague events, per source. pic.twitter.com/j9Tdiky5lK