Así celebró Epic la llegada de 2020 en Fortnite: Battle Royale

Durante la última semana de diciembre surgieron pistas sobre un posible evento especial de Fortnite para celebrar la llegada de 2020. Epic Games no decepcionó a los jugadores del Battle Royale, pues toda la comunidad pudo celebrar la llegada del nuevo año en el título.

Al igual que en 2019, el evento de fin de año inició paulatinamente por regiones. Si bien la celebración fue bastante sencilla y corta, sin duda fue un detalle que alegró a los jugadores de Fortnite, sobre todo ya que no tuvieron que esperar a la medianoche para disfrutarla.

Como puedes ver más abajo, los jugadores que entraban a una partida del modo Battle Royale pudieron observar una esfera disco aparecer de la nada junto con una cuenta regresiva. Cuando ésta llegaba a su fin, se desplegaban un sencillo show de luces pirotécnicas.

Si estuviste en el evento para recibir 2019, sin duda la más reciente celebración te parecerá muy similar. Esto se debe a que Epic decidió conservar el mismo estilo de festejo para darle la bienvenida al 2020. Abajo puedes ver algunos videos del espectáculo:

Por otro lado, Epic preparó objetos especiales para celebrar el inicio del nuevo año. Al momento de escribir esto, la compañía ya reveló el Planeador 2020, que podrás obtener al encontrar los fuegos artificiales congelados en locaciones específicas.

Por fortuna, el estudio reveló que los objetos se encontrarán en Sweaty Sands, Craggy Cliffs y Dirty Docks. Anteriormente, también se filtraron papeles festivos para armas, así que seguramente los veremos en los próximos días. Abajo te dejo una imagen del nuevo planeador.

Light Frozen Fireworks found on beaches in Sweaty Sands, Craggy Cliffs, or Dirty Docks to unlock the 2020 Glider! #FortniteWinterfest pic.twitter.com/LcB4W1JvTi