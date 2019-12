Objetos exclusivos estarían en camino para celebrar el Año Nuevo en Fortnite

Estamos a sólo unos cuantos días de distancia del Año Nuevo, lo que significa que dentro de poco en todas las partes del mundo se estará festejando el inicio de una nueva década. Uno de los juegos que no dejarán que este evento pase desapercibido es Fortnite, pues información indica que llegará contenido exclusivo.

Los detalles provienen de nueva cuenta de Lucas7Yoshi, reconocido filtrador en la escena de Fortnite. De acuerdo con el usuario, sus investigaciones apuntan a que Epic Games celebrará el término de 2019 con un evento muy similar al del año pasado.

Por si no lo sabes, el año pasado cada vez que el reloj marcaba la hora en punto descendía del cielo una bola disco y todos los personajes se ponían a bailar al ritmo de la música que se escuchaba de fondo, mientras que cohetes estallaban en las alturas para formar el año “2020”. Dicho esto, ya se había informado de algunas pistas que indicaban que en el evento de este año también habría una bola disco, por lo que los hallazgos de Lucas7Yoshi confirmarían la celebración que prepara Epic Games.

Pero si crees que eso era todo lo que guardaba la desarrolladora, estás equivocado, ya que el usuario también encontró que algunas armas con diseños temáticos estarán disponibles. En concreto, se revelaron la Star Party y la New Year 2020. El primer objeto podrá obtenerse por medio de la tienda, mientras que el segundo sería recompensa de los desafíos del Festival del Invierno.

Te dejamos con los mensajes que compartió el usuario.

also these are things



One is winterfest one is shop pic.twitter.com/mB3NO3VpVS