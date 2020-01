Se filtran los juegos de PlayStation Plus para enero

Un nuevo año ya comenzó y muchos se preguntan cómo es que lo iniciará PlayStation Plus. Si bien aún no tenemos una respuesta que podamos considerar como definitiva, un canal oficial de la compañía ya filtró los que podrían ser los juegos de PlayStation Plus para enero.

Por medio de su canal de YouTube, PlayStation DACH ―rama de la compañía enfocada en Alemania― anunció que los juegos para PlayStation Plus de enero serán Uncharted: The Nathan Drake Collection y Goat Simulator. Ambos son juegos para PlayStation 4, los cuales entregarán un rato agradable a los jugadores que les de una oportunidad.

Cabe mencionar que tiempo después de publicar este video, PlayStation DACH lo puso como privado. Esto parece indicar que lo liberaron antes de tiempo y que se trata de un anuncio programado para algún otro momento de esta semana.

Pero, ¿por qué decimos que no podemos tomar esta información como definitiva? Porque viene de otra región. Si bien los juegos de PlayStation Plus suelen ser los mismos para América y Europa, en ocasiones hay diferencias. De este modo, es posible que haya alguna diferencia.

Es importante señalar que los juegos de PlayStation Plus llegan el primer martes de cada mes. Así pues, los siguientes títulos de este servicio estarán disponibles a partir del 7 de enero. Hasta entonces tienes la oportunidad de descargar los juegos de PlayStation Plus de diciembre.

Y a ti, ¿te gustaría que estos fueran los juegos de PlayStation Plus para enero? Cuéntanos en los comentarios.

