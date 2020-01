PS Plus enero: descarga Uncharted: The Nathan Drake Collection gratis

Como te contamos hace unas horas, un canal de PlayStation filtró los juegos de PlayStation Plus de enero en lo que parecía ser un anuncio anticipado. Ahora, Sony decidió poner fin a toda especulación al confirmar la lista de juegos que formarán parte de PlayStation Plus en enero. Uno de ellos es Uncharted: The Nathan Drake Collection.

De acuerdo con el anuncio oficial, los juegos de PlayStation Plus para enero de 2020 son Uncharted: The Nathan Drake Collection y Goat Simulator. En caso de que no lo sepas, el primero de ellos es una colección que incluye versiones remasterizadas de Uncharted: Drake’s Fortune; Uncharted 2: Among Thieves y Uncharted 3: Drake’s Deception. Así pues, es un paquete ideal para aquellos que se perdieron estas aclamadas aventuras en su estreno inicial en PlayStation 3.

Pero, ¿qué rayos es Goat Simulator? Se trata de un excéntrico sandbox de Coffee Stain Studios, el cual destaca por llevarte a situaciones realmente alocadas. Es decir, estamos hablando de uno de esos juegos que te pueden entretener por horas gracias a la libertad de experimentación.

Tanto Uncharted: The Nathan Drake Collection y Goat Simulator se podrán descargar como parte de PlayStation Plus a partir del 7 de enero. Cabe mencionar que estarán disponibles ahí hasta el 4 de febrero, día en el que serán sustituidos por los siguientes juegos de PlayStation Plus.

Es importante señalar que, en lo que llegue a el 7 de enero, aún puedes descargar los juegos que llegaron a PlayStation Plus en diciembre. Puedes saber más sobre ellos si haces clic aquí.

