Nintendo podría iniciar el 2020 con un nuevo Nintendo Direct

El año 2020 apenas lleva unas horas de haber comenzado en todo el mundo, lo que significa que ya hay muchos que pusieron en marcha sus propósitos para esta nueva década. Al parecer, uno de ellos es Nintendo, pues, a juzgar por unos registros nuevos, la compañía podría estar preparando un nuevo Nintendo Direct.

Unas pistas despertaron a los fans de Nintendo con mucho entusiasmo el primer día de 2020 porque sugieren que pronto podrían recibir noticias de su compañía favorita. Esto se cree así luego de que el usuario de Twitter YuYuKamii encontrara varios SKU (códigos únicos que sirven para identificar productos) en Amazon y GameStop.

En la imagen que compartió el usuario se alcanza a ver que hay 12 códigos para juegos de Nintendo Switch, así como otros 3 no especificados. Esto se traduce en juegos que no han sido revelados y podrían dar cuenta que pronto sabremos de ellos, y la experiencia nos indica que es muy probable que sepamos de ellos por medio de un Nintendo Direct próximo.

Decimos esto porque varias veces ha pasado algo similar. Días antes de que se anuncie una nueva edición aparecen registros como éstos. Como recordarás, la última edición de Nintendo Direct ocurrió el pasado 4 de septiembre (sin contar el último Nindies Showcase que se llevó a cabo a finales de año), por lo que el periodo de espera entre la última y esta posible edición próxima ya sería de varios meses, lo que hace más razonable un nuevo Nintendo Direct. Además, casi 2 semanas antes aparecieron registros, que anticiparon a los fans la gran sorpresa.

Sin embargo, no está de más recordarte que todo eso está basado en especulaciones y la aparición de estos registros en varias tiendas podría no concretarse en una próxima emisión. Dicho de otra manera, nada es oficial, así que te recomendamos esperar a que Nintendo confirme o desmienta esta información. Te mantendremos informado.

Te dejamos con las evidencias que encontró YuYuKamii.

GameStop system doing it’s usual pre-direct new SKU listings 😏.



We starting 2020 strong 👀~ pic.twitter.com/CA2whpU0l7