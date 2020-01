La celebración del Año Nuevo ya llegó a Mario Kart Tour

Ya estamos en 2020, y, a pesar de que apenas comienza, ya trajo varias sorpresas en la industria de los videojuegos. Un de ellas está relacionada con Mario Kart Tour, pues ya arrancó una nueva temporada, con la cual Nintendo y DeNA celebrarán con los jugadores el Año Nuevo.

En el título móvil ya está disponible la temporada de Año Nuevo y con ello ya aparecieron nuevas ligas, copas, recompensas y mucho más. La novedad en cuanto a personajes es Mario (happi), Toad (fiesta) y Yoshi rojo. Por el lado de vehículos y accesorios, debes saber que podrás conseguir el Carretaxi, el Cometa Año Nuevo, y Turbo Yoshi rojo.

Pero también habrá otros nuevos que podrás conseguir si tienes el Pase Dorado, nos referimos a Koopa Dorado (corredor), Bloopercarro dorado y Hanafuda Bebé Mario. A estos premios se sumarán los que todos los jugadores pueden reclamar, Iggy, Bólido Bala y Parapente Bob-omba. Sólo tendrás que reunir las Maxiestrellas suficientes para desbloquearlos.

The final tour of 2019 is coming to a close! We've come so far since the first New York Tour, and we still have so much farther to go! The #MarioKartTour team thanks all of our players for joining us on this amazing trip. Have a great new year, and we'll see you on the next lap! pic.twitter.com/DrXBK1aku6